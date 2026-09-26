İzmir için cesur olun çağrısı: belediye başkanlarına birlik ve hizmet vurgusu

İnan'ın Foça ziyaretinde çağrı:

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP’den AK Parti saflarına geçen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile Foça Belediyesi'nde bir araya geldi. Ziyarette partisinin rozetini takan Başkan Fıçı’yı tebrik eden İnan, İzmir siyasetinin gündemine yönelik net bir mesaj verdi. Konuşmasında, yerel yönetimlerin vizyon eksikliğine dikkat çekerek CHP’li ilçe belediye başkanlarına siyasi hesapları bırakıp kente hizmet odaklı bir duruş sergileme çağrısı yaptı.

İnan, buluşmada sıkça yinelediği vurguyu şu sözlerle dile getirdi: 'İzmir için yürekli olun! İzmir için cesur olun!' İnan, bu çağrıyı partiler üstü bir hizmet anlayışı çerçevesinde sunduğunu belirtti ve Cumhur İttifakı'nın kapılarının İzmir'i seven herkese açık olduğunu ilan etti.

İddialar, eleştiriler ve siyaset içi gerilim:

Genel Sekreter İnan, CHP içindeki hizipçilik ve ego eleştirisini gündeme getirerek, bazı ilçe başkanlarının yönetim anlayışından rahatsızlık duyduğunu savundu. İnan, muhalefet cephesinden gelen tepkileri 'siyasi tekel kaygısı' olarak nitelendirdi ve Saniye Bora Fıçı’ya yönelik saldırıları bu bağlamda değerlendirdi. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daha önce Fıçı hakkında dile getirdiği övgüleri hatırlatarak, 'O gün doğru söylemiştiniz, peki ne değişti?' diye sordu.

İnan, söz konusu eleştirileri sadece kişisel değil, kurumların ve siyaset tarzlarının sorgulanması olarak sunarak, AK Parti'nin desteğinin kişilere değil, hizmet ve liyakat anlayışına dayandığını vurguladı. 'Bizim siyasetimizde kişilere verilen açık çekler yoktur' diyerek parti disiplini ve hizmet kriterlerine dikkat çekti.

Protestolar, sel felaketi ve hizmet vurgusu:

Ziyarette, Foça Belediyesi önüne bırakılan siyah çelenk ve düzenlenen protestolara da değinildi. İnan, bu tepkilerin arkasında gerçek bir demokratik tepki değil, sarsılan siyasi konfor alanı olduğunu savundu. Başkan Fıçı’nın başka bir muhalefet partisine geçmesi halinde aynı tepkilerin yaşanmayacağını öne sürdü ve tepkileri 'siyasi turistlik' ile ilişkilendirdi.

Ayrıca İnan, Foça’da aylar önce yaşanan sel felaketine dikkat çekti; afet sürecinde Cumhur İttifakı milletvekilleri ve Saniye Başkan’ın sahada olduğunu, CHP milletvekillerinin ise ilçeye uğramadığını iddia ederek hizmet anlayışındaki farkı vurguladı.

İnan, merkezi hükümet ile yerel yönetimin birlikte Foça’nın '40 yıllık birikmiş sorunlarını' çözmek üzere adım attığını belirtti. Bu çerçevede ideolojik inatlaşmaların geride bırakılacağını, Foça’ya yatırım, huzur ve refah getirecek projelerin hayata geçirileceğini ifade etti.

Ziyaret anısına Başkan Fıçı’ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmış bir fotoğraf takdim edildi; Fıçı hediyeyi 'aldığım en güzel hediye' olarak nitelendirdi.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ise yaptığı konuşmada yeni sürece dair beklentisini ve kararlılığını dile getirdi: Cumhurbaşkanı talimatları doğrultusunda yatırımların hızlanacağını, projelerin hazır olduğunu ve 'esas şimdi başlıyoruz' diyerek hizmet odaklı bir dönemi başlatacaklarını söyledi.

İnan’ın ziyaretinde öne çıkan tema, parti değişikliğinin ötesinde yerel hizmete öncelik verilmesi gerektiği; belediye başkanlarına ise siyasi çekişmelerden uzak durarak kentin çıkarları için cesur adımlar atma çağrısı oldu. Görüşme, hem siyasi eleştirileri hem de Foça özelinde somut hizmet vaatlerini beraberinde getirdi.

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ VE İZMİR MİLLETVEKİLİ EYYÜP KADİR İNAN, AK PARTİ SAFLARINA KATILAN FOÇA BELEDİYE BAŞKANI SANİYE BORA FIÇI’YI MAKAMINDA ZİYARET EDEREK, FOÇA'YA KAZANDIRILACAK YENİ YATIRIMLARIN MÜJDESİNİ VERDİ.