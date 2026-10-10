Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

İzmir için ortak çözüm vurgusu: Saygılı ve Tugay birlikte hareket edecek

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Cemil Tugay ile altyapı ve sağlıkta ortak çalışma sözü verdi; Ödemiş’e hastane, ASM ve anjiyo müjdesi açıkladı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 17:21

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

İzmir için ortak çözüm vurgusu: Saygılı ve Tugay birlikte hareket edecek

İlçe danışma meclisinde çözüm odaklı iş birliği ilanı:

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ödemiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile kentin sorunlarını birlikte ele alma kararlılığını öne çıkardı. Toplantıya İl Başkanı Saygılı'nın yanı sıra Ödemiş İlçe Başkanı Murat Öncel, Tire, Bayındır, Kiraz ve Beydağ ilçe başkanları ile yaklaşık bin 500 partili katıldı. Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sezai Karakoç'un dizelerini anmasına atıf yaparak başlayan Saygılı, Türkiye'nin bölgesel ve küresel diplomasideki konumuna dikkat çekti.

İzmir'in altyapı ve çevre sorunlarına yönelik adımlar:

Saygılı, izmir genelinde öncelikli projelerin sırayla hayata geçirileceğini belirtti. Buna göre Büyük Kanal Projesi'nin önünün açılacağı, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki faz çalışmalarının tamamlanacağı ve körfezde dip taraması yapılacağı açıklandı. Kırsal ilçelerin yol ihtiyaçları kapsamında ise İzmir Valiliği iş birliğiyle toplam 2 milyon metrekarelik taş desteği sağlanacağı ifade edildi. İl Başkanı, bu çalışmaların yerel seçimlere kadar kalıcı hizmetler olarak kent halkına ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Ödemiş'e yönelik sağlık yatırımları ve hizmet genişlemesi:

Toplantıda Ödemiş'e yönelik sağlık yatırımları da geniş yer buldu. Saygılı, Ödemiş Bölge Hastanesinin mevcut 300 yatak kapasiteli bölümüne yapılacak 2 bin 400 metrekarelik ek bina ile kapasitenin 400'e çıkarılacağını duyurdu. Eski hastane alanında ise 4 bin metrekarelik kapalı alana Ağız ve Diş Hastanesi inşa edileceği belirtildi. Ayrıca Cumhuriyet, Türkmen, 3 Eylül ve Süleyman Demirel mahallelerinde zemin etütleri ve ruhsat işlemleri tamamlanan dört yeni Aile Sağlığı Merkezi (ASM) açılacak; bu merkezlerde 7 ila 9 doktor görev yapacak. İlçe sakinleri için kritik bir yatırım olarak ise 2 milyon dolar maliyetli Anjiyo Ünitesi müjdesi verildi.

Saygılı, yerel yönetimlerle sürdürdükleri görüşme trafiğinin temel amacının kent için kalıcı hizmetler üretmek olduğunu vurguladı.

Fon iddiaları ve hesap verilebilirlik mesajı:

Gündemdeki fon iddiaları ve yolsuzluk tartışmalarına da değinen Saygılı, ilkeli duruştan taviz verilmeyeceğini belirtti. "Yanlış yapanın üzerini örtmeyiz" mesajını veren İl Başkanı, kamu kaynaklarına uzanan her elin hesabının yargı ve millet önünde sorulacağını, partileri içinde benzer bir durumun olması halinde de taviz gösterilmeyeceğini söyledi. Konuşmasını teşkilat mensuplarına birlik ve beraberlik çağrısıyla tamamlayan Saygılı, Cumhur İttifakı ve AK Parti belediyecilik anlayışının kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BİLAL SAYGILI

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BİLAL SAYGILI

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa’dan tarıma yeni vaat: çiftçinin yüzünü güldüreceğiz
images

Kar-Ova sosyal tesisleriyle kadın üreticinin ürünü doğrudan tüketiciyle buluşaca...
images

Dijital miras korunacak, Kırım’ın fiili durumu yasa dışı ilhak olarak değerlendi...
images

Samsun'da yatırım gündemi: 467 projede 152,7 milyar lira, sağlık ve ulaşım öne ç...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa’dan tarıma yeni vaat: çiftçinin yüzünü güldüreceğiz

Kahramankazan'da rüzgarla yayılan orman yangını ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı

Nuri Şahin'den realist değerlendirme: iki takım da bir puanı hak etti

Bozdoğan'dan üretici çağrısı: Galip Özel düşük zeytin fiyatlarına tepki gösterdi

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi