İzmir itfaiyesi ağır arama kurtarmada uluslararası standartlara hazırlanıyor

İzmir itfaiyesi akreditasyon sürecini hızlandırıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, muhtemel büyük afetlere daha sistematik ve etkili müdahale edebilmek için AFAD ağır seviye akreditasyonuna hazırlanıyor. Program çerçevesinde 110 personel, enkaz altı arama, sismik dinleme ile teknik kurtarma eğitimlerini uluslararası prosedürlere uygun şekilde alıyor. Akreditasyonun amaçları arasında ekiplerin ortak bir dilde, disiplinli ve koordineli çalışmasını sağlamak yer alıyor.

eğitim programının kapsamı:

Akreditasyon eğitimi; harita, GPS ve pusula kullanımıyla yön bulmadan, olay yeri yönetimi ve ekip güvenliğine kadar geniş bir konu dizisini kapsıyor. AFAD İzmir Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nde yürütülen kurslar sonunda katılımcıları 72 saatlik zorlu bir sınav bekliyor. Eğitimlerde ayrıca ekiplerin uluslararası kabul görmüş prosedürlerle hareket etmesi hedefleniyor.

uygulamalı çalışmalar ve sahada öğrenme:

Eğitimler boyunca üç farklı noktada eş zamanlı uygulamalar yapılıyor. Personel, enkaz altındaki kişilerin tespitini sağlayan sismik dinleme tekniklerini, beton ve demirde gerçekleştirilen temiz kesim ile daha zor koşullarda uygulanan kirli kesim çalışmalarını uygulamalı olarak öğreniyor. Programın ilerleyen aşamalarında iple iniş, kirli kesim ve sac kesme gibi INSARAG tarafından tanımlanan spesifik eğitimlere geçilecek.

İtfaiye Eğitim Şube Müdürü Ömer Selçuk standartlaşmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "İzmir İtfaiyesi olarak afetlerde, depremlerde bir standartlaşma üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bu dünyada tanımlanmış bir standart. Olay yerinde hiyerarşi, disiplin tamamıyla buradan geçiyor".

Selçuk ayrıca ağır arama kurtarma ile klasik itfaiye müdahaleleri arasındaki farkı vurguladı: "İtfaiyeci yaklaşımı biraz farklı. İtfaiyeci yaklaşımı daha sonuç odaklı, hızlı olarak mesleğin gerektirdiği şekilde oluyor. Ama burada öncelikle kurtaranın güvenliğini ve kurtarılacak şahsın da doğru şekilde alınması gerektiği yönünde prosedürler bütünü var". Bu yaklaşım, kurtarma operasyonlarında hem ekip güvenliğini hem de kurtarılacak kişilerin doğru şekilde tahliyesini önceliklendiriyor.

Geçmiş afet deneyimleri de sürecin temelini oluşturuyor. Gölcük, Van, İzmir ve Hatay depremlerinde görev almış ekiplerin saha tecrübesi, genç personele aktarılıyor. Selçuk, genç kadronun programa entegrasyonuyla İzmir İtfaiyesi’nin geleceğe dönük kapasitesinin güçlendirileceğini belirtti. Akreditasyonun alınmasıyla birlikte ekiplerin uluslararası kabul görmüş standartlarla daha etkin görev üstlenmesi hedefleniyor.

110 PERSONEL, ENKAZ ALTI ARAMA, SİSMİK DİNLEME VE TEKNİK KURTARMA ALANLARINDA ULUSLARARASI STANDARTLARA GÖRE EĞİTİM GÖRÜYOR