İzmir itfaiyesinin kırsal müdahalesi 10 yeni arazözle güçlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim krizinin etkisiyle artan orman yangınları ve kırsal afetlere karşı müdahale kapasitesini artırmak amacıyla filo güçlendirmesine devam ediyor. Dünya Bankası ve İller Bankası iş birliğiyle yürütülen Türkiye Deprem, Sel ve Orman Yangınları Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında İzmir’e ayrılan 13,5 milyon Euro bütçeyle itfaiye araç filosuna yeni araçlar ekleniyor. Projenin ilk etabında satın alınan 10 arazi tipi arazözün üst yapımına Torbalı’da başlandı; teslimatın ekim ayı sonunda yapılması planlanıyor.

proje ve tedarik süreci:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen süreçte, saha ihtiyaçları ve kırsal alanların koşulları ön planda tutuldu. İlk etapta alınan 10 aracın üretimi, Torbalı’daki fabrikada üst yapı çalışmalarıyla sürüyor. Belediyenin hedefi, hem araç sayısını hem de müdahale kapasitesini artırarak yoğun yangın dönemlerinde daha hızlı ve etkin müdahale sağlamak.

İzmir İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman, kırsal alanlardaki yapılaşmanın artmasıyla şehir tipi araçların yetersiz kaldığını vurguladı: "Geçmiş yıllarda kırsal kesimlerde bu kadar yoğun bir yaşam yoktu. Pandeminin ardından kırsal bölgelerdeki yerleşim arttı. Bu araçlar engebeli arazilere çok rahat girecek. İklim krizinin de etkisiyle yangınlar önceki yıllara oranla yüzde yüz, yüzde 200 oranında artış gösterdi." Karaman, ihtiyaç doğrultusunda personel sayısının da artırıldığını belirtti.

araç özellikleri ve güvenlik önlemleri:

Yeni nesil arazözler, orman ve kırsal alan koşulları dikkate alınarak tasarlandı. Araçlar 4x4 özellikli olup, taşıma kapasiteleri ve güvenlik donanımları şu şekilde:

• Su ve köpük kapasiteleri: 3.500 litre su, 500 litre imdat tankı ve 200 litre köpük tankı bulunuyor.

• Güçlendirilmiş şasi ve güvenlik: Şasi, engebeli arazilerde oluşabilecek burkulmalara karşı takviye edildi. Muhtemel devrilme durumlarına karşı personel güvenliğini sağlamak üzere araçlarda iki farklı tipte takla kafesi yer alıyor.

• Yedek pompa sistemi: Ana su pompasından bağımsız ikinci bir su pompası bulunması, ana pompadaki arızalarda dahi müdahalenin sürdürülebilmesini ve personelin güvenliğini hedefliyor. Araçlar hem kentsel hem de kırsal yangın müdahalelerinde kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

üretici kapasitesi ve yerli üretim:

Üst yapım çalışmalarını yürüten Volkan İtfaiye Sanayi ve Ticaret AŞnin Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim, şirketin 1974 yılında kurulduğunu ve 52 yıldır yalnızca itfaiye ile acil durum araçları ürettiğini söyledi. Tecim, firmada yaklaşık 500 kişilik ekip bulunduğunu, ekip içinde farklı branşlarda 60 mühendis görev aldığını ve firmalarının 38 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. Yeni arazözlerin tasarım ve pompa sistemleri şirketin Ar-Ge birimi tarafından geliştirildi ve araçlar %100 yerli üretim olarak planlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu araçlarla kırsalda artan yerleşim ve yangın risklerine daha hızlı cevap vermeyi amaçlarken, teslimat sonrası sahada edinilecek tecrübeyle müdahale stratejilerinin de güçlendirileceğini açıkladı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANI AHMET KARAMAN, KIRSAL ALANLARDA ARTAN YAPILAŞMAYLA BİRLİKTE YANGINLARA MÜDAHALEDE YENİ İHTİYAÇLARIN ORTAYA ÇIKTIĞINI BELİRTEREK YENİ ARAÇLARIN BU İHTİYACA YANIT VERECEĞİNİ SÖYLEDİ.