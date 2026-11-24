operasyonun kapsamı ve amaçları:

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde emniyet ve asayişin sağlanması ile suç ve suçlularla etkin mücadeleyi hedefleyerek kapsamlı arama-tarama faaliyetleri yürüttü. Ekipler, tüm birimler tarafından koordine edilen çalışmalarla özellikle aranan şahısların yakalanmasına öncelik verdi.

suç çeşitleri ve yakalanan sayısı:

Yürütülen operasyonlar sonucunda son 3 ay içinde 2 bin 819 aranan şahıs yakalandı. Bu kapsama giren suçlar arasında terör, kaçakçılık, narkotik, siber suçlar, göçmen kaçakçılığı, cinayet, cinsel suçlar, yağma, hırsızlık ve dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suç türleri bulunuyor.

yakalananların durumu ve adli süreç:

Yakalanan şahıslar arasında bin 169 kişinin hakkında çeşitli sürelerde kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Diğer bin 650 şahısın ise ifadesinin alınmasına yönelik aranma kaydının bulunduğu bildirildi. Bu ayrım, jandarmanın hem cezası kesinleşmiş hükümlülere hem de sorgulanmak üzere aranan şahıslara yönelik eş zamanlı çalışmalar yürüttüğünü gösteriyor.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, il genelindeki operasyonlarıyla kamu güvenliğinin sağlanmasına katkı sunduğunu ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

İZMİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNİN ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK İL GENELİNDE YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA SON 3 AYDA 2 BİN 819 KİŞİ YAKALANDI