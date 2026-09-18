İzmir lojistiğin dönüşümünü LOGISTECH'te şekillendirecek

LOGISTECH 2026 bilgilendirme toplantısı yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenecek olan 5. LOGISTECH - Uluslararası Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı için bilgilendirme toplantısı Ege İhracatçı Birlikleri konferans salonunda gerçekleştirildi. Fuar, 7-9 Ekim 2026 tarihlerinde Fuar İzmir'de düzenlenecek ve kara, deniz, hava lojistiği, soğuk zincirden liman işletmeciliğine, dijital tedarik zinciri teknolojilerine kadar geniş bir bileşimi bir araya getirecek.

Toplantıda öne çıkan mesajlar:

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, lojistiğin üretim kadar ihracat için de belirleyici hale geldiğini vurguladı. Öztürk, jeopolitik riskler, navlun maliyetleri ve yeşil dönüşümün ticaret yollarını etkilediğine dikkat çekerek, lojistik altyapısında modernizasyon ve entegrasyonun önemine işaret etti. Öztürk'ün toplantıda öne çıkan ifadeleri şöyleydi: "Jeopolitik riskler, savaşlar, ticaret yollarında yaşanan kırılmalar, navlun maliyetler, korumacılık politikaları, yeşil dönüşüm ve karbon düzenlemeleri artık üretim kadar ürünün hangi rotayla ve hangi maliyetle pazarlara ulaştığı belirleyici hale geliyor."

Öztürk, Ege Bölgesi ihracatında Avrupa Birliği'nin kritik bir pazar olduğunu belirterek Alsancak Limanı modernizasyonu, Aliağa ve Çandarlı limanlarının bağlantılarının güçlendirilmesi, demir yolu entegrasyonunun geliştirilmesi ve dijital liman sistemlerinin yaygınlaştırılmasını gerektiğini vurguladı. Ayrıca yeşil lojistik yatırımlarının hızlandırılması ve dijital gümrük uygulamalarının benimsenmesinin ihracatçının öngörülebilirlik ve verimlilik beklentileri açısından şart olduğunu söyledi.

Fuarın hedefleri ve sektör beklentileri:

İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu ise lojistiğin artık ihracatın son basamağı olmadığını, doğrudan rekabet gücünün bir parçası haline geldiğini ifade etti. Cumalıoğlu, "Bir ürünü çok iyi üretebiliriz ama ürünü doğru zamanda, doğru maliyetle ve güvenli biçimde hedef pazara ulaştıramıyorsak rekabetin önemli bir halkası eksik kalmış olur" sözleriyle lojistiğin stratejik rolünü özetledi.

Cumalıoğlu, LOGISTECH'in 2022'de başladığını, ilk organizasyonda 100 katılımcı ve yaklaşık 6 bin ziyaretçi ile yola çıktıklarını; geçtiğimiz yıl ise 7 ülkeden 136 katılımcı ve yaklaşık 20 bin ziyaretçi ağırladıklarını hatırlattı. Fuarın başarısının yalnızca rakamlara indirgenemeyeceğini belirten Cumalıoğlu, asıl hedefin fuar içinde yeni ticari ilişkiler kurulması, iş birliklerinin doğması ve katılımcıların fuardan somut fayda sağlaması olduğunu vurguladı.

Cumalıoğlu, LOGISTECH'in sadece lojistik firmalarının değil, aynı zamanda ihracatçıların da fuarı olması gerektiğini belirterek katılımcılara şu soruları yöneltti: "Hangi hedef pazarlarda olmak istiyorsunuz? Nereye ürünleri göndermek daha zor? Nerede bir kolaylaştırıcı etki ihtiyacınız var?" İZFAŞ'ın üretimi ve ihracatı kolaylaştırmak için paydaşlarla yakın çalıştığını ifade etti.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Lojistik ve Taşımacılık Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Serkan Buralı da fuarın taşımacılık, depolama ve teknoloji firmalarını aynı platformda buluşturmasının yeni çözümler ve ortaklıklar doğuracağını söyledi. Buralı, lojistik sektörünün üretimin devamlılığı, ticaretin akışı ve ürünlerin zamanında pazara ulaşması açısından stratejik önemde olduğunu belirtti.

Toplantıda ortak vurgu; lojistiğin dijitalleşmesi, demir yolu entegrasyonunun güçlendirilmesi, liman kapasitesinin artırılması ve yeşil lojistik uygulamalarının yaygınlaştırılması yönündeydi. Katılımcılar, LOGISTECH'in bu ihtiyaçlara yönelik çözümlerin sergilendiği ve yeni iş birliklerinin kurulduğu bir platform olması beklentisini dile getirdi.

Fuarın, sektörün farklı bileşenlerini bir araya getirerek İzmir'in lojistik dünyasındaki konumunu güçlendirmesi hedefleniyor. Yetkililer, doğru yatırımlar ve entegrasyonlarla İzmir'in Doğu Akdeniz ile Avrupa arasındaki önemli lojistik merkezlerinden biri haline gelebileceğini vurguladı.

Organizatörler, sektör temsilcileri ve ihracatçıların buluşacağı LOGISTECH'in, lojistikte sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve çok modlu taşımacılık konularında yol gösterici bir rol üstlenmesi bekleniyor.

İZMİR’DE 7-9 EKİM 2026 TARİHLERİNDE 5’İNCİSİ DÜZENLENECEK LOGISTECH-ULUSLARARASI LOJİSTİK, DEPOLAMA VE TEKNOLOJİLERİ FUARI’NIN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLD