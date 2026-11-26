İzmir’de üç firari yakalandı ve adliyeye sevk edildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç kişinin yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyonlarda şüphelileri ele geçirip adli mercilere teslim etti.

yakalanan şüpheliler ve suçları:

Y.Ç. (1987), kasten öldürme, basit yaralama, kasten yaralama ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından olmak üzere toplam 9 yıl 29 ay 32 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu. Yakalanmasına ilişkin polis çalışmaları sonucunda, yaklaşık 2 yıl 8 ay süren aramanın ardından adli mercilere teslim edildi.

B.B. isimli şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Amirliği ile Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı. GBT-UYAP sorgusunda B.B.'nin "Haksız Yere Elde Bulundurulan Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık" suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

T.A., Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada yakalandı. Yapılan sorgulamada T.A.'nın "Kasten Yaralama" suçundan 15 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi; şahıs, 25 Kasım 2026 tarihli işlemlerin ardından adli mercilere teslim edildi.

birimlerin koordinasyonu ve süreç:

Operasyonlarda Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Yunuslar ve Suç Önleme birimleri arasında koordinasyon sağlandı. Yakalanan şüphelilerin adli mercilere sevk edilmesiyle birlikte soruşturmaların ve ceza infaz süreçlerinin devam etmesi bekleniyor.

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