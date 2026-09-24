İzmir ve Norveç su ürünlerinde mavi köprü kuruyor

İzmir ve Norveç mavi ekonomide iş birliği için protokol imzaladı

İzmir ile Norveç arasındaki yaklaşık 2 bin 700 kilometrelik mesafe, su ürünleri ve akuakültür alanında yapılacak yeni ortaklıklarla kısalıyor. İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile Norveç Doğu Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan iş birliği anlaşması, İzmir’in üretim ve ihracat kapasitesi ile Norveç’in sektörel bilgi birikimi ve teknolojik deneyimini bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Toplantı ve katılımcılar:

Norveç Doğu Ticaret ve Sanayi Odası heyeti İZTO’da ağırlandı. Toplantıya, Norveç Krallığı Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Norveç Doğu Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve İzmir Balıkçılık Çalışma Komitesi üyeleri katıldı. İZTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin Çakan ile Norveç Doğu Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Olga Larsen açılış konuşmaları yaptı. Açılışların ardından Norveç balıkçılık ve su ürünleri sektörünün sunduğu fırsatlar ile İzmir balıkçılık sektörüne ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

Protokolün içerdiği alanlar ve hedefler:

İmzalanan anlaşma, İzmir Ticaret Odası’nın uluslararası ticari iş birliği protokollerinin sayısını 137’ye yükseltti. Anlaşma kapsamında sürdürülebilir balıkçılıktan yapay zekâ ve dijital izleme teknolojilerine; soğuk zincir, depolama ve lojistikten katma değerli üretime kadar çok sayıda alanda ortak çalışmalar planlanıyor.

Mehmet Şahin Çakan, Norveç’in su ürünleri alanındaki teknolojik yetkinliği ile İzmir’in üretim ve ihracat kapasitesinin birbirini tamamladığını vurgulayarak şunları söyledi: "Özellikle sürdürülebilir yetiştiricilik, balık sağlığı, dijital izleme sistemleri ve yeni üretim teknolojileri alanlarında geliştirilecek ortak çalışmaların her iki taraf için de önemli fırsatlar oluşturacağına inanıyoruz. Bugün imzaladığımız İş Birliği Anlaşması’nın, iki ülke iş dünyası arasındaki bilgi ve bağlantı paylaşımını güçlendirmesine ve yeni iş ortaklıklarının kurulmasına zemin hazırlamasını bekliyoruz"

Olga Larsen toplantıda, JETCO Anlaşması'na dikkat çekerek 2026’nın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü olduğunu hatırlattı ve su ürünleri ile akuakültür alanlarındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Norveç Büyükelçisi Andreas Gaarder ise İzmir ile Norveç arasındaki ilişkilere vurgu yaparak, özellikle sektörler arası temasların artmasının yeni ticari fırsatlar yaratacağını söyledi ve Norveç İzmir Fahri Konsolosluğu’nun yeniden faaliyete geçecek olmasının ilişkileri geliştireceğini belirtti.

Somut adımlar ve beklentiler:

Taraflar, "Sürdürülebilir Balıkçılık Üzerine Çalışma Grupları" kurmayı kararlaştırdı. Bu çalışma grupları aracılığıyla; deniz kaynaklarının korunması, balık sağlığı, yapay zekâ destekli izleme sistemleri, soğuk zincir ve lojistik çözümleri, balık ürünlerinin işlenmesi ve katma değerli ürün geliştirme, mesleki eğitimler, gençlerin sektöre kazandırılması ile kadınların kooperatiflerde daha etkin rol almasını sağlayacak modeller üzerinde ortak projeler hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca karşılıklı teknik ziyaretler, eğitim programları ve kooperatif değişim programları planlanıyor; Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlara yönelik ortak proje geliştirme olanakları da masada olacak. İZTO ile Norveç Doğu Ticaret ve Sanayi Odası arasındaki bu adım, bölgesel üretim kapasitesini teknoloji ve bilgi transferiyle güçlendirmeyi amaçlayan somut bir iş birliği olarak öne çıkıyor.

İzmir için bu protokol, yerel su ürünleri sektörünün küresel standartlarla uyumunu hızlandırma ve ihracat imkanlarını genişletme potansiyeli taşıyor; Norveç için ise bölgesel iş ortaklıkları ve bilgi paylaşımı yoluyla yeni pazarlara erişim fırsatı sunuyor.

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE DİKİLİ JEOTERMAL ISITMALI SERA ORGANİZE TARIM BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET ŞAHİN ÇAKAN, NORVEÇ KRALLIĞI ANKARA BÜYÜKELÇİSİ ANDREAS GAARDER İLE NORVEÇ DOĞU TİCARET VE SANAYİ ODASI GENEL MÜDÜRÜ OLGA LARSEN