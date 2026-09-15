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İzmir yangın sahaları 1 milyon fidanla yeniden yeşerecek

Aliağa ve Foça’da 25 Haziran 2025’te yanan 907 hektarlık saha dikime hazır; 11 Kasım’da başlayacak çalışmayla yıl sonunda 1 milyon fidan dikilecek.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:26

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Aslı Han

İzmir yangın sahaları 1 milyon fidanla yeniden yeşerecek

İzmir yangın bölgesinde son hazırlıklar tamamlandı

İzmir'in Aliağa ve Foça ilçelerinde 25 Haziran 2025 tarihinde çıkan yangında zarar gören alanlarda yürütülen rehabilitasyon çalışmaları tamamlandı. Toplam 907 hektarlik sahada ilk aşama temizlik ve arazi hazırlıkları bitirildi; hedef, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde başlayacak uygulamalarla yıl sonunda 1 milyon fidanı toprakla buluşturmak.

hazırlık çalışmaları:

Yangından etkilenen sahada öncelikle yanan ağaçların sahadan çıkarılması ve yüklerin temizlenmesi sağlandı. Sahanın 144 hektarlık bölümünde ağaçlandırma ve gençleştirme süreçleri tamamlanırken, kalan 763 hektarlık alanda iş makineleriyle toprağın işlenmesi ve altyapı hazırlıkları yapılarak dikime uygun hale getirildi. Bu çalışmalar; erozyon kontrolü, toprağın tesviyesi ve rekolteyi artırmaya yönelik tohum/gövde hazırlıkları gibi adımları içerdi.

vatandaşlara çağrı:

İzmir Orman İşletme Müdürü Zafer Koyuncu konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: "25 Haziran 2025 tarihinde Aliağa Bozköy’de başlayıp Foça Ilıpınar’da son bulan yangında yaklaşık 907 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştür. Bunun 84 hektarlık kısmı arazi meyline uygun olmayan yerlerinde 400 kilogram tohum takviyesi yaparak doğal gençleştirmeye ayırdık. Geri kalan 823 hektarlık alanda da iş makinelerimizle saha hazırlığımızı yapmış bulunmaktayız. 11 Kasım’da bütün vatandaşlarımızı Milli Ağaçlandırma Günü’nde sahamıza bekliyoruz."

Resmi organizasyonlar Geleceğe Nefes sloganıyla yürütülecek; yetkililer tüm vatandaşları etkinliklere katılmaya ve bölgenin yeniden yeşillenmesine destek vermeye davet ediyor.

ALİAĞA VE FOÇA İLÇELERİNDE 2025 YILINDA MEYDANA GELEN YANGINDA ZARAR GÖREN 907 HEKTARLIK ALANDA...

ALİAĞA VE FOÇA İLÇELERİNDE 2025 YILINDA MEYDANA GELEN YANGINDA ZARAR GÖREN 907 HEKTARLIK ALANDA YÜRÜTÜLEN TEMİZLİK VE ARAZİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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