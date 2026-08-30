İzmir'de 30 Ağustos zafer bayramı coşkuyla kutlandı

İzmir'de 104. yıl dönümü kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi:

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı; alanda toplananlar ellerinde Türk bayraklarıyla törenin coşkusuna ortak oldu.

protokol katılımı ve tören düzeni:

Törene katılanlar arasında İzmir Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve oda temsilcileri ile idari ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş yer aldı. Vali Elban, makamında tebrikleri kabul ettikten sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törene katıldı.

Tören programı çerçevesinde ilk olarak saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos kutlama mesajı tüm katılımcılara iletildi.

günün anlamı ve konuşma:

Topçu Yarbay Burak Öztürk, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında 30 Ağustos 1922'de kazanılan zaferin Cumhuriyet'in kurulmasına temel teşkil ettiğini vurguladı. Öztürk, Türk milletinin ve kahraman ordusunun 104 yıl önce gösterdiği kararlılık ve fedakârlığın bağımsızlık tarihi açısından dönüm noktası olduğunu belirtti.

Konuşmasında, zaferin her safhasının dikkatle planlandığını ve Türk ulusunun topyekûn dirilişinin bu başarıyı getirdiğini ifade eden Öztürk, 30 Ağustos'un Türk Silahlı Kuvvetleri'ne armağan edildiğini hatırlattı. Ayrıca TSK'nın ülkenin huzur ve bekasını sağlama görevini tarihinden aldığı güçle sürdürdüğünü, modern silah ve teçhizat ile eğitim düzeyi yüksek personeliyle bölge ve dünyada barışa katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Tören, katılımcılara ayrılan bölümde düzenlenen resmi geçit ile sona erdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalar, protokol üyeleri, askeri birlikler ve vatandaşların birlikteliği içinde tamamlandı.

KUTLAMALAR, RESMİ GEÇİT İLE SONA ERDİ.