İzmir'de 'Ailem Güvende' soruşturmasında 16 şüpheli tutuklandı

soruşturmanın kapsamı ve tespitler:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen "Ailem Güvende" operasyonları kapsamında, toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla değerlendirilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Yapılan ön değerlendirmede şüphelilerin paylaşımlarıyla müstehcenlik ile fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarını işledikleri öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında Konak ilçesinde 12, Buca ilçesinde 5, Karşıyaka ilçesinde 3, Bornova ilçesinde 2, Karabağlar ilçesinde 1 ve Menemen ilçesinde 1 olmak üzere toplam 24 şüpheli tespit edildi. Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen eş zamanlı arama ve yakalama işlemlerinde 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

soruşturma süreci ve adli işlemler:

Gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildikleri bildirildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haklarında adli kontrol şartı uygulanan diğer 2 şüpheliye ilişkin karara ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildiği belirtildi.

İZMİR'DE "AİLEM GÜVENDE" OPERASYONLARI KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN 18 ŞÜPHELİDEN 16'SI TUTUKLANDI.