İzmir'de anıları koruyan merkez hem hastalara hem ailelere nefes oluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Alzheimer ve Demans Merkezi'nden hizmetler

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Alzheimer ve Demans Merkezi, birinci evre alzheimer ve demans hastalarına yönelik bilişsel, fiziksel ve sosyal destek sağlıyor. Merkezin amacı, hastalığın ilerlemesini önlemeye yardımcı olmak ve üyelerin günlük yaşam kalitesini artırmak. Toplumsal farkındalık açısından 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü önemseniyor; merkez 2013'ten beri hizmet veriyor.

günlük program ve uyum süreci:

Merkezde fiziksel aktiviteler, sanat çalışmaları, zihinsel egzersizler, çengel bulmaca ve el-göz koordinasyonu çalışmaları ile sohbet ve sosyalleşme saatleri düzenleniyor. Psikolog Gülgün Yılmaz, başvuru ve süreç hakkında bilgi vererek, birinci evre demans veya alzheimer tanısı olan kişilerin aileleriyle birlikte merkeze başvurabildiğini; hastanın 15 günlük uyum sürecine katıldığını ve uyum sonrası üye kaydının oluşturulduğunu belirtiyor. Üyeler evlerinden alınarak tekrar bırakılıyor; merkez, üyelerin bilişsel ve sosyal iyilik hallerini desteklemeyi amaçlıyor.

üyeler ne diyor:

Nursel Kahramanoğlu (70) deneyimini, "Burada aktivite yapıyoruz, eğleniyoruz, sohbet ediyoruz. Çok memnunuz. Evimize mutlulukla dönüyoruz" sözleriyle özetliyor. Mustafa Ünal (73) ise merkezin katkılarını, "Burada yaptığımız her çalışma bize katkı sağlıyor. Çok güzel aktiviteler yapıyoruz. Burada rahatlıyoruz. Hocalarımız çok iyi" diyerek anlatıyor. Yüksel Güzel (73) de merkezin tedavisine destek olduğunu belirterek, "Ben buraya gelmekten çok memnunum... İlaç kullanıyorum, bu merkez de tedavimi destekliyor" ifadelerini kullanıyor.

başvuru ve ücret bilgisi:

Merkez, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veriyor. Başvuru için birinci evre demans veya alzheimer tanısı aranıyor ve aileler merkezle irtibata geçerek kayıt yaptırabiliyor. Hizmete katılanlara servis ve bir öğün yemek sağlanıyor. Ücretlendirme ise şu şekilde: haftanın üç günü merkeze gelen üyelerden aylık 960 TL, haftanın iki günü gelen üyelerden aylık 780 TL ücret alınıyor.

Büyükşehir’in kurduğu merkez umut oluyor