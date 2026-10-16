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İzmir'de aranan dört şüpheli düzenlenen operasyonlarla yakalandı

İzmir polisinin yürüttüğü operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan dört firari yakalanıp adli makamlara sevk edildi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:17

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İzmir'de aranan dört şüpheli düzenlenen operasyonlarla yakalandı

İzmir'de aranan dört şüpheli düzenlenen operasyonlarla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün kent genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı çalışma yürüttü. Yapılan denetimler ve takipler sonucu farklı birimlerce yürütülen operasyonlarda dört firari şüpheli tespit edilerek yakalandı.

operasyonun ayrıntıları:

Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerinin denetimlerinde, uyuşturucu madde suçlarından 10 yıl 1 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A. ile hırsızlık ve cezaevi firarı suçlarından hakkında 20 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen çalışmada, hırsızlık, iftira ve cezaevinden kaçma suçlarından hakkında 34 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Z.D. gözaltına alındı. Güven Timlerinin takibinde ise uyuşturucu madde ithal etme suçundan 10 yıl hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası bulunan İ.S. isimli şüpheli yakalandı.

gözaltı ve adli süreç:

Farklı adreslere düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan dört şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

İZMİR&#039;DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARINDA, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN HAKLARINDA...

İZMİR'DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARINDA, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 4 FİRARİ ŞÜPHELİ YAKALANARAK ADLİ MERCİLERE TESLİM EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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