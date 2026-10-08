İzmir'de Cemil Tugay protestosunda polisle kısa süreli arbede

Valilik izni olmayan güzergâhta engelleme:

İzmir'de Pasaport İskelesi önünde toplanan grup, YENİ Parti İzmir İl Teşkilatı yönetimi ve partililerin de aralarında olduğu katılımla, Cemil Tugay'ın AK Parti’ye geçişine tepki göstermek amacıyla bir basın açıklaması yaptı. Valilik tarafından söz konusu güzergâhta yürüyüş ve gösteri izni bulunmadığı gerekçesiyle emniyet güçleri müdahale ederek yürüyüşe izin vermedi.

Protestonun gelişimi:

Basın açıklamasının ardından kalabalık yürüyüşe geçmek isteyince çevik kuvvet ekipleri güzergâhta barikat kurdu. Yürüyüşe geçme ısrarı ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı; grup barikatı aşamayınca alanın diğer çıkışına yönelerek sokak aralarında slogan attı. İlerleyen noktalarda eylemcilerin önü, TOMA ve emniyet birimleri tarafından tekrar kesildi ve caddede kısa süreli bir arbede yaşandı.

Güvenlik önlemleri ve sonuç:

Emniyet amirleri ile grup temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda kalabalığın kontrollü şekilde tahliye edilmesi sağlandı. Eylem kapsamında planlanan, Kültürpark Basmane Kapısı'na siyah çelenk bırakma girişimi, alınan yoğun güvenlik önlemleri ve geçişe izin verilmemesi nedeniyle gerçekleştirilemedi; siyah çelenkli eylem Basmane Çukuru önünde son buldu. Grup olaysız şekilde dağılırken, polis bölgedeki güvenlik önlemlerini bir süre daha sürdürdü.

İZMİR'DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY'I PROTESTO ETMEK AMACIYLA YÜRÜYÜŞ YAPMAK İSTEYEN GRUBA POLİS EKİPLERİ MÜSAADE ETMEDİ.