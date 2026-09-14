İzmir'de dijital ve saha ağı hedef alındı: Sokaklar Güvende operasyonunda 45 gözaltı

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı koordinasyonunda 14 Eylül 2026 tarihinde başlatılan ülke çapındaki "Sokaklar Güvende" operasyonunun İzmir ayağında, organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonda, sosyal medya üzerinden gençleri suça teşvik eden ve örgüt propagandası yürüten şüpheliler de dahil olmak üzere 45 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun kapsamı ve hedefleri:

Operasyon 81 ilde toplam 148 eş zamanlı müdahale şeklinde planlandı ve 78 Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldü. Amaç; suç örgütlerinin hiyerarşilerini deşifre etmek, finansal kaynakları ve lojistik imkanlarını tespit edip ortadan kaldırmak, dijital iletişim ağlarını çökertmek ve özellikle çocukların dijital platformlar üzerinden suç örgütleri etkisine girmesini engellemek olarak açıklandı. Eş zamanlı uygulamalar sonucunda ülke genelinde 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Soruşturmalar kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma ile birlikte; uyuşturucu ticareti, yağma, kasten öldürme ve yaralama, tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli dolandırıcılık, tefecilik, rüşvet, kaçakçılık, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama, ruhsatsız silah ticareti ve yasa dışı bahis gibi çok sayıda faaliyete yönelik deliller bütüncül şekilde ele alındı.

İzmir ayağında gözaltılar ve ele geçenler:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek çalışmasında sosyal medya paylaşımları üzerinden gençleri silaha ve suça özendiren içerikler tespit edildi. Yapılan incelemelerde; Yunanistan’da cezaevinde bulunan Sercan Sayal yapılanmasının propagandasını yürüttüğü belirlenen 4 şüpheli ile tutuklu bulunan Necati Arabacı yapılanmasının propagandasını üstlendiği tespit edilen 3 şüpheli hakkında TCK 220/8 kapsamında işlem yapıldı.

Ayrıca sosyal medya üzerinde yoğun şekilde silah görselleri paylaşan 8 şüpheliye 6136 sayılı Kanun kapsamında işlem yapılırken, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 30 şüpheli de haklarındaki yakalama kararlarının infazı için hedeflendi. Eş zamanlı operasyonlarda hedeflenen tüm 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda ise savcılığa ve soruşturmaya yönelik önemli deliller ele geçirildi. Aramalarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet tabanca şarjörü, 524 adet fişek ve 12 adet kartuş, 30 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet pala ve balistik inceleme yönünden önem taşıyan çok sayıda silah parçası bulundu.

Yetkililer, operasyonun yalnızca şüphelilerin yakalanmasıyla sınırlı kalmadığını; örgütlerin finansman, iletişim ve eleman temin mekanizmalarının çözülmesine odaklanıldığını vurguladı. Hedefin sokakta örgütsel güç kurma kabiliyetlerini yok etmek, ekonomik kaynaklarını kesmek ve dijital altyapılarını çökertmek olduğu belirtildi.

'SOKAKLAR GÜVENDE' OPERASYONUNUN İZMİR AYAĞINDA, NECATİ ARABACI VE SERCAN SAYAL ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK EŞ ZAMANLI BASKINLAR DÜZENLENDİ.