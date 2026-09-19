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İzmir'de gazilere vefa: tören, kabul ve bergama daveti

19 Eylül Gaziler Günü'nde İzmir'de düzenlenen törenin ardından Dr. Cemil Tugay gazileri ve şehit yakınlarını ağırladı, 27 Eylül Bergama gezisine davet etti.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 15:08

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 15:20

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EDİTÖR: Serkan Varol

İzmir'de gazilere vefa: tören, kabul ve bergama daveti

İzmir'de Gaziler Günü töreni ve buluşma

19 Eylül Gaziler Günü, İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle anıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan programda; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, İzmir milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri ile şehit ve gazi dernekleri yer aldı. Törene çok sayıda İzmirli de katıldı.

Çelenk sunumu ve saygı duruşu:

Programda; İzmir Valiliği, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi, Şehit Polis Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği, Tüm Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenklerin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Orhan Aydın'ın mesajı: gençlere sorumluluk çağrısı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Orhan Aydın günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada gazilerin ve tarihin yaşayan kahramanlarının anıldığını vurguladı. Aydın'ın konuşmasından öne çıkan bölümde şu ifadeler yer aldı:

"Bugün burada yalnızca bir günü kutlamak için değil; bir emaneti hatırlamak, bir vefayı göstermek, tarihin yaşayan kahramanlarına şükranlarımızı sunmak için bir aradayız. Gaziler Günümüz kutlu olsun."

Gençlere seslenirken Aydın, "Bugün özgürce yaşadığınız bu toprakların her karışında bir şehidin kanı, bir gazinin alın teri, bir annenin gözyaşı vardır. Sizlere düşen görev, bu emaneti tanımak, korumak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Biz gaziler bugün buradayız ama yarın bu emaneti sizler taşıyacaksınız. Bayrağınıza, vatanınıza, cumhuriyetinize sahip çıkın ve unutmayın; bir milletin geçmişine sahip çıkması, geleceğine sahip çıkmasıdır. Ay yıldızlı bayrağımız göklerde dalgalanmaya, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşamaya, Türk milleti hür ve bağımsız olarak var olmaya devam edecektir. Çünkü bizim tarihimizde esaret yoktur. Bizim karakterimizde teslimiyet yoktur. Biz Türk milletiyiz." dedi.

Başkan Tugay'ın kabulü ve Bergama daveti:

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Dr. Cemil Tugay, Kültürpark İzmir Sanat Merkezi'ndeki makamında gaziler ve şehit yakını derneklerinin temsilcilerini kabul etti. Tugay konuklarına, "Onur verdiniz. Gaziler Günü’nüzü kutluyorum" diyerek teşekkür etti ve misafirleriyle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Ziyarette gaziler, Başkan Tugay'ın Kıbrıs gazisi babası Cemal Tugay'ı anarak Tugay'ın Gaziler Günü'nü kutladı ve tüm gazilere iyi dileklerini iletti. Başkan Tugay, her zaman gazilerin yanında olduklarını belirterek, Gaziler Günü anısına gazileri 27 Eylül'de düzenlenecek Bergama gezisine davet etti.

Gün, hem resmi törensel anma hem de yerel yöneticilerle yapılan yüz yüze görüşmeler aracılığıyla gazilere yönelik vefa ve dinleme fırsatı olarak tamamlandı.

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ, İZMİR CUMHURİYET MEYDANI’NDA DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ, İZMİR CUMHURİYET MEYDANI’NDA DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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