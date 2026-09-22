Dolar 48,8126 +0,01%
Euro 55,8393 -0,21%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.846,96 -0,48%
EUR/USD 1,1435 -0,30%
Brent Petrol 100,31 -0,03%
--°

İzmir'de iki araçta 3 ton mavi yüzgeçli orkinos ele geçirildi

Güzelbahçe'de deniz polisi iki araçta piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 3 ton mavi yüzgeçli orkinos ele geçirip, şüpheliler hakkında işlem başlattı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 14:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

İzmir'de iki araçta 3 ton mavi yüzgeçli orkinos ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve izinsiz su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bugün Güzelbahçe ilçesinde şüphe üzerine iki ayrı aracı durdurarak arama yaptı.

Araçlarda yapılan kontrollerde, mevzuat gereği avlanması ve nakledilmesi kotaya tabi olan toplam 3 ton mavi yüzgeçli orkinos ele geçirildi.

Ele geçirilen su ürünlerinin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu belirtildi; su ürünleri ile nakilde kullanılan araçlar muhafaza altına alındı.

Yasal süreç ve takip:

Olayla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında hem adli hem de idari işlem başlatıldığı bildirilirken, emniyet güçleri benzer kaçak avcılığın önüne geçmek için denetimlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Operasyon, bölgedeki deniz kaynaklarının korunması ve kotalara aykırı faaliyetlerin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların bir parçası olarak kayda geçti.

DENİZ POLİSİ TARAFINDAN DURDURULAN İKİ AYRI ARAÇTA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 500 BİN TL OLAN VE...

DENİZ POLİSİ TARAFINDAN DURDURULAN İKİ AYRI ARAÇTA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 500 BİN TL OLAN VE KAÇAK AVLANDIĞI TESPİT EDİLEN 3 TON MAVİ YÜZGEÇLİ ORKİNOS ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tavşanlı'da iki gündür kayıp gece bekçisi ormanda ölü bulundu
images

Emin Olcay savcılardan açıklama bekliyor: yiğitlerin kanı yerde kalmasın
images

Edirne'de sağanak günlük hayatı etkiledi
images

Düzce'de yasa dışı bahis ağına büyük operasyon

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tavşanlı'da iki gündür kayıp gece bekçisi ormanda ölü bulundu

Emin Olcay savcılardan açıklama bekliyor: yiğitlerin kanı yerde kalmasın

Edirne'de sağanak günlük hayatı etkiledi

Düzce'de yasa dışı bahis ağına büyük operasyon

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği