İzmir'de iki araçta 3 ton mavi yüzgeçli orkinos ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve izinsiz su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bugün Güzelbahçe ilçesinde şüphe üzerine iki ayrı aracı durdurarak arama yaptı.

Araçlarda yapılan kontrollerde, mevzuat gereği avlanması ve nakledilmesi kotaya tabi olan toplam 3 ton mavi yüzgeçli orkinos ele geçirildi.

Ele geçirilen su ürünlerinin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu belirtildi; su ürünleri ile nakilde kullanılan araçlar muhafaza altına alındı.

Yasal süreç ve takip:

Olayla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında hem adli hem de idari işlem başlatıldığı bildirilirken, emniyet güçleri benzer kaçak avcılığın önüne geçmek için denetimlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Operasyon, bölgedeki deniz kaynaklarının korunması ve kotalara aykırı faaliyetlerin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların bir parçası olarak kayda geçti.

DENİZ POLİSİ TARAFINDAN DURDURULAN İKİ AYRI ARAÇTA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 500 BİN TL OLAN VE KAÇAK AVLANDIĞI TESPİT EDİLEN 3 TON MAVİ YÜZGEÇLİ ORKİNOS ELE GEÇİRİLDİ.