İzmir'de ilk TOGG taksi Behçet Uz Çocuk Hastanesi durağında hizmete girdi

İzmir'de TOGG taksi yollarda

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, İzmir’de ilk kez taksi olarak şehir trafiğine çıktı. İlk aracı işleten taksinin hizmet vereceği nokta ise anlamlı bir tercih olarak Behçet Uz Çocuk Hastanesi taksi durağı oldu. Uygulama, hem yerel ulaşımda elektrikli araç kullanımına örnek teşkil ediyor hem de marka tanıtımı açısından dikkat çekiyor.

esnafın çağrısı:

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, taksi sayısının Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin düzeyinde olduğunu hatırlatarak dönüşüm çağrısını yineledi. Özkan, "Yaklaşık iki yıl önce milletvekillerimize, üst düzey yöneticilerimize ve bürokratlarımıza açık bir çağrıda bulunduk. Yerli ve milli otomobilimiz TOGG’un taksi esnafımıza ÖTV ve KDV’siz verilmesini istedik. Türkiye genelindeki yaklaşık 150 bin taksinin dönüşümünü kendi yerli ve milli otomobilimizle neden başlatmayalım? Bugün aynı çağrımızı bir kez daha yineliyoruz" dedi.

Başkan Özkan, esnafın araç yenileme maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çekerek ÖTV ve KDV desteğinin benimsenmesi hâlinde dönüşümün hızlanacağını ve daha fazla taksinin TOGG’a geçebileceğini belirtti. Esnafın talepleri, ekonomik yükün hafifletilmesini hedefliyor.

tanıtım ve toplum üzerindeki etkisi:

Özkan, TOGG’un taksi olarak yaygınlaşmasının yalnızca esnafa mali katkı sağlamayacağını, aynı zamanda ülke tanıtımı için de büyük bir fırsat olduğunu vurguladı. Başkanın sözleri şöyle: "Türkiye’ye uçakla, gemiyle veya farklı yollarla gelen milyonlarca turist düşünün. Havalimanından ya da limandan çıkıyor ve karşısında TOGG taksiyi görüyor. Araca biniyor, Türkiye’nin yerli ve milli otomobiliyle yolculuk yapıyor. Bundan daha güzel, daha güçlü bir tanıtım olabilir mi? Taksi, şehrin ve ülkenin vitrinidir. TOGG’u bu vitrinin önemli bir parçası haline getirebiliriz." Özkan, bu görünürlüğün marka bilinirliği ve Türk otomotiv teknolojisinin tanıtımı açısından "dev bir tanıtım gücü" sağlayacağını ifade etti.

İzmir’deki uygulamanın ayrıca kamu ve toplum nezdinde pozitif bir etkisi olduğuna dikkat çekildi. Özkan, "İzmir’de ilk TOGG taksiyi görmekten mutluluk duyuyoruz" diyerek adımın diğer esnaf için örnek olmasını temenni etti: "Bugün konuştuğumuz, önerdiğimiz bir düşüncenin İzmir’de güzel bir örneğini görüyoruz. Yerli ve milli elektrikli otomobilimiz TOGG artık İzmir’de taksi olarak yollarda. İnşallah bunun devamı gelir ve önümüzdeki dönemde İzmir’in birçok noktasında daha fazla TOGG taksi görürüz."

behçet uz ve çocuklara gönderme:

İzmir’in ilk TOGG taksisinin Behçet Uz Çocuk Hastanesi taksi durağında hizmet vermesinin özel bir anlamı olduğu da vurgulandı. Başkan Özkan, "Bizim en kıymetlilerimiz çocuklarımız" sözleriyle bu tercihin önemini anlattı ve ekledi: "TOGG taksimizin Behçet Uz Çocuk Hastanesi Taksi Durağı’nda hizmet verecek olması da bu nedenle çok güzel ve anlamlı. Hastaneye gelen çocuklarımızın ve ailelerinin yerli ve milli otomobilimizle yolculuk yapması, çocuklarımızın TOGG’u yakından görmesi bizi ayrıca mutlu ediyor. Belki bugün o taksiye binen bir çocuğumuz yıllar sonra Türkiye’nin yeni teknolojilerini geliştiren bir mühendis olacak. Yerli ve milli değerlerimizi çocuklarımıza sevdirmek ve tanıtmak çok kıymetli."

Özkan son olarak İzmir’de aracı taksi olarak hizmete alan esnafı tebrik etti ve sözlerini şu temenniyle bitirdi: "Bu güzel ve öncü adımı atan esnaf kardeşimize teşekkür ediyorum. Yerli ve milli otomobilimizi İzmir’de taksi olarak yollara çıkararak örnek oldu. Aracının hayırlı uğurlu olmasını; kazasız, belasız yolculuklar, hayırlı işler ve bol kazançlar diliyorum. İzmir’imize ve taksi camiamıza hayırlı olsun. Biz inanıyoruz ki; yerli üretim kazanırsa esnafımız kazanır, esnafımız kazanırsa Türkiye kazanır."

TÜRKİYE’NİN YERLİ VE MİLLİ OTOMOBİLİ TOGG, İZMİR’DE İLK KEZ BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİ TAKSİ DURAĞI’NDA TAKSİ OLARAK HİZMET VERMEYE BAŞLADI.