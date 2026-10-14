İzmir'de istihbaratla takip edilen firari 27 yıl 7 ay hapse gönderildi

olay özeti:

İzmir'in Dikili ilçesinde, hakkında 11 ayrı suçtan kesinleşmiş 27 yıl 7 ay hapis cezası bulunan S.A., İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışması sonucu yakalandı.

operasyon ve istihbarat çalışması:

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında ortak bir çalışma başlattı. Yapılan istihbarat ve adres tespitinin ardından şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenlendi.

işlemler ve cezaevine gönderilme:

Operasyonla yakalanan S.A. ifadeleri ve adli işlemleri için kolluk birimlerine teslim edildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından kesinleşmiş cezası sebebiyle cezaevine gönderildi.

İZMİR’DE 27 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ ARANAN ŞAHIS YAKALANDI