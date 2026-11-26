Polis operasyonunda ortaya çıkan imalathane

İzmir'in Torbalı ve Karabağlar ilçelerinde, sentetik ecza türü uyuşturucu hap üretimi yapıldığı belirlenen depo ve iş yerlerine yönelik eş zamanlı polis operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon anları polis kamerasına yansırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ilaçlama ve üretim malzemesi bulundu.

Operasyon ve görüntüler:

İzmir ve Torbalı Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmada, ekiplerin şok baskını kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde imalathaneye yapılan müdahale, şüphelilerin yakalanması ve ele geçirilen malzemeler açık şekilde görülüyor.

ele geçirilen malzeme ve miktarlar:

Adreslerde yapılan aramalarda toplam 271 bin 750 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 272 kilo 950 gram pregabalin ham maddesi bulundu; bu miktarın yaklaşık 820 bin hap üretimine elverişli olduğu bildirildi. Baskında hap basımında kullanılan 12 adet plaka ve 1 adet hassas terazi de ele geçirildi.

şüpheliler ve yargı süreci:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Uyuşturucu imalathanesine polis baskını kamerada