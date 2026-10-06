Dolar 49,1713 +0,11%
Euro 55,4059 +0,47%
Bist 12.374,26 -0,56%
Altın Gram 6.630,90 +0,17%
EUR/USD 1,1263 +0,35%
Brent Petrol 101,15 +0,57%
--°

İzmir'de nusret-2026 hazırlıkları: mayın filosu komutanı yerel yetkililerle görüştü

Tuğamiral Osman Çevik liderliğindeki heyet, 6-16 Ekim 2026'da düzenlenecek NUSRET-2026 öncesi İzmir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 13:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

İzmir'de nusret-2026 hazırlıkları: mayın filosu komutanı yerel yetkililerle görüştü

ziyaretin ana hatları:

İzmir Körfezi'nde gerçekleştirilecek NUSRET-2026 Davet Tatbikatı öncesinde, Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Osman Çevik ve beraberindeki askeri heyet İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Görüşmede İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır ile bir araya gelen heyet, tatbikatın yerel hazırlıkları ve koordinasyon konularını ele aldı. Ziyarette ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi 2. Başkan Vekili Elvin Sönmez de hazır bulundu.

tatbikatın kapsamı ve hazırlıkları:

Türkiye ev sahipliğinde, dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla 6-16 Ekim 2026 tarihlerinde İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli bölgesinde düzenlenecek NUSRET-2026'nın planlama süreci görüşmenin merkezindeydi. Tuğamiral Osman Çevik, tatbikatın lojistik ve personel hazırlıklarına dair bilgi vererek, kentte ağırlanacak yabancı askeri personelin tatbikat görevlerinin yanı sıra İzmir'i tanıma fırsatı bulacaklarını vurguladı.

yerel iş birliği ve beklentiler:

Görüşmede Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır tatbikatın yerel kurumlarla koordinasyonunun önemine dikkat çekti; babasının da asker olduğunu belirterek Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Türkiye açısından taşıdığı öneme değindi. Heyet ve belediye yetkilileri, sahada güvenlik ve altyapı gereksinimlerinin karşılanması, sivil-militer iletişimin sürdürülmesi ve kentin ev sahipliğinin en verimli şekilde organize edilmesi konularında iş birliği taahhüdünde bulundu.

Taraflar, NUSRET-2026 sürecinin hem operasyonel hazırlık hem de kent açısından tanıtım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı ve ilerleyen günlerde teknik toplantılarla hazırlıkların detaylandırılacağı bildirildi.

NUSRET-2026 DAVET TATBİKATI ÖNCESİNDE MAYIN FİLOSU KOMUTANI TUĞAMİRAL OSMAN ÇEVİK VE BERABERİNDEKİ...

NUSRET-2026 DAVET TATBİKATI ÖNCESİNDE MAYIN FİLOSU KOMUTANI TUĞAMİRAL OSMAN ÇEVİK VE BERABERİNDEKİ ASKERİ HEYET, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ZİYARETTE BULUNDU. ÇEVİK, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ DR. ZAFER LEVENT YILDIR İLE BİR ARAYA GELDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bakan Göktaş, Gaziantep'te serebral palsili Cansu ile umut dolu sohbet
images

Çaydeğirmeni'nde yeni jandarma karakolu bölge güvenliğine katkı sunacak
images

Başkan Geçit’ten MİAD Malatya şubesine ziyaret
images

Efeler'de 2027 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi: kredisiz yatırım vurgusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denize açılan madenci 7 saattir kayıp, aile helikopter bekliyor

Gördes’in tarihi köprüsünde gençlerin sporla keşif günü

Trump: Paknejad’ın istifası, Hürmüz Boğazı ve sevkiyat iddiaları

Bünyan kara yolunda çarpışma can aldı: bir kişi öldü, üç yaralı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi