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İzmir'de sabah baskını: 164 şüpheli çeşitli suçlardan yakalandı

İzmir Emniyeti 158 personelle 06.00'da başlattığı eş zamanlı operasyonda 74 adreste aranan 164 şüpheliyi yakaladı; zanlılar adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 22:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İzmir'de sabah baskını: 164 şüpheli çeşitli suçlardan yakalandı

İzmir genelinde eş zamanlı sabah operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü, il genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyona merkez ve dış ilçelerden toplam 158 personel katıldı ve uygulama sabah 06.00'da başladı.

uygulamanın kapsamı:

Emniyet ekipleri, eş zamanlı olarak 74 adrese müdahale etti. Operasyonun tamamı yaklaşık 24 saat sürdü ve farklı suçlardan aranan çok sayıda şüpheliye yönelik çalışmalar yapıldı.

yakalanan şüpheliler ve suçlar:

Aramalarda hakkında hapis cezası veya arama kaydı bulunan toplam 164 şüpheli yakalandı. Zanlıların yakalanma gerekçeleri arasında hırsızlık, yağma, yaralama, cinsel istismar, silahla tehdit, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu madde ticareti yapma veya bulundurma, dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, şantaj, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, alkollü araç kullanma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi çeşitli suçlar yer aldı.

Operasyonda yakalanan şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra tüm zanlılar adli mercilere teslim edildi. Yetkililer operasyonun, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik rutin çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

İzmir Emniyetinden şafak operasyonu: 164 şüpheli yakalandı

İzmir Emniyetinden şafak operasyonu: 164 şüpheli yakalandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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