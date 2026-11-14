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İzmir'de şehidini uğurladı: binbaşı erdem çimen için son veda

Malatya'daki helikopter kazasında şehit düşen Binbaşı Erdem Çimen'in naaşı İzmir Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde kılınan cenaze namazıyla defnedildi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 17:23

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 17:32

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EDİTÖR: Serkan Varol

İzmir'de şehidini uğurladı: binbaşı erdem çimen için son veda

uğurlama töreni

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde, 12 Kasım günü saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Kazada Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen (41) ile beraberindeki Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu.

tören ve son işlemler:

Evli ve iki çocuk babası olan Binbaşı Erdem Çimen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Ankara'da düzenlenen uğurlama töreninin ardından İzmir Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

Aile üyeleri törende tabuta sarılarak büyük üzüntü yaşadı. Eşi Özge Çimen tabuta sarılarak, "Seninle gurur duyuyorum Erdem" sözleriyle duygularını dile getirdi. Şehidin oğlu Demir Çimen de babasını "Ah babam" diyerek uğurladı.

katılanlar ve temsilciler:

Törene, şehidin ailesinin yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İzmir İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile siyaset ve askeri erkanın temsilcileri katıldı. AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Yaşar Kırkpınar, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı AK Parti İzmir milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP İzmir milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, şehidin silah arkadaşları ile çok sayıda vatandaş törende hazır bulundu.

Tören, şehidin yakınlarının ve güvenlik güçlerinin omuzlarında taşınan tabutun vedasını ve dualarla tamamlanan son yolculuğunu içerdi; katılımcılar aileye başsağlığı dileklerini iletti.

MALATYA&#039;NIN YEŞİLYURT İLÇESİNDE ASKERİ HELİKOPTERİN KAZA KIRIMA UĞRAMASI SONUCU ŞEHİT DÜŞEN KARA...

MALATYA'NIN YEŞİLYURT İLÇESİNDE ASKERİ HELİKOPTERİN KAZA KIRIMA UĞRAMASI SONUCU ŞEHİT DÜŞEN KARA PİLOT BİNBAŞI ERDEM ÇİMEN (41), İZMİR’DE GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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