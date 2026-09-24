Dolar 48,8494 +0,04%
Euro 55,6868 +0,05%
Bist 12.888,33 -2,74%
Altın Gram 6.768,73 -0,20%
EUR/USD 1,1378 -0,09%
Brent Petrol 106,64 +3,45%
--°

İzmir'de su ürünleri buluşması: sürdürülebilirlik ve ihracatta yeni adımlar

Future Fish Eurasia ile AquaFeed Eurasia, 26 ülkeden 165 firmanın katılımıyla Fuar İzmir'de açıldı; fuar sürdürülebilir üretim, teknoloji ve ihracata odaklanıyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 15:10

OKUMA: 4 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

İzmir'de su ürünleri buluşması: sürdürülebilirlik ve ihracatta yeni adımlar

Future Fish Eurasia ve AquaFeed Eurasia Fuar İzmir'de başladı

Future Fish Eurasia-12. Uluslararası Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarı ile AquaFeed Eurasia Uluslararası Yem Konferansı, 24-26 Eylül tarihleri arasında Fuar İzmir C Hol'de kapılarını açtı. Organizasyonda 26 ülkeden, 165 firma ve marka yer alıyor; etkinlik su ürünleri, akuakültür ve balıkçılık teknolojileri sektörünün uluslararası temsilcilerini İzmir'de bir araya getiriyor.

fuarın kapsamı:

Fuar kapsamında balık işleme teknolojilerinden akuakültür ekipmanlarına, kafes sistemlerinden yem üretim teknolojilerine ve balıkçılık malzemelerine kadar sektörün farklı alanlarındaki ürün ve teknolojiler sergileniyor. Norveç ve Libya etkinlikte ülke pavyonlarıyla yer alırken, eş zamanlı düzenlenen AquaFeed Eurasia konferansında akuakültür yemleri, beslenme ve üretim teknolojileri ile sektördeki yeni gelişmeler ele alınıyor.

açılış ve katılımcılar:

Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şebnem Türe, Gine Cumhuriyeti Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Bakanı Fatima Camara, Norveç’in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Atakan Demir ile diğer kurum temsilcileri katıldı.

Organizasyon, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve Avrasya Fuarcılık tarafından düzenleniyor; fuar süresince sektör temsilcileri yeni ürün ve teknolojileri inceleme, iş bağlantıları kurma ve yeni ihracat pazarlarına yönelik temaslarda bulunma fırsatı elde edecek.

izmir'in rolü ve sürdürülebilirlik vurgusu:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şebnem Türe törende, İzmir’in denizle kurduğu ilişkinin yalnızca kıyıyla sınırlı kalmadığını, üretimden ticarete ve kültüre kadar kentin birçok alanında etkili olduğunu vurguladı. Türe, 2025 yılına ilişkin olarak Türkiye’nin su ürünleri ihracatının "yaklaşık üçte ikisinin Ege Bölgesi’ndeki firmalar tarafından gerçekleştirildiğine" dikkat çekti ve fuarın bölge için önemine işaret etti.

Türe ayrıca, sektör gelişiminin yalnızca niceliksel artışlarla değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Önümüzde yalnızca ihracatı artırmak değil, bunu sürdürülebilir biçimde yapmak gibi önemli bir sorumluluk da var. Denizlerimiz ve su kaynaklarımız sınırsız değil" sözleriyle sürdürülebilir üretimin altını çizdi.

üretim, ihracat ve hedefler:

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş, su ürünleri sektörünün gıda güvenliği, istihdam ve ekosistem koruması açısından stratejik önem taşıdığını belirtti. Akbaş, Türkiye’nin 2025 yılında 1 milyon 37 bin tonla Cumhuriyet tarihinin en yüksek su ürünleri üretimine ulaştığını, bunun 627 bin tonunun yetiştiricilikten elde edildiğini ve Türkiye’nin çipura ile levrek üretiminde dünya çapında, su ürünleri yetiştiriciliğinde ise Avrupa Birliği içinde öne çıktığını aktardı.

Akbaş ayrıca, yaklaşık 100 ülkeye ihracat yapıldığını ve 2026 yılı için 2,5 milyar dolarlık ihracat hedefi konduğunu söyledi. İklim değişikliği ve deniz kirliliğinin etkilerine dikkat çekerek, "Artık ne kadar çok ürettik değil, nasıl ürettik sorusu da çok önemli olacak" diyerek sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve dijitalleşmenin sektörün geleceğinde belirleyici olacağını vurguladı.

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan ise sektördeki ihracat dönüşümüne dikkat çekerek, 1999’daki yaklaşık 50 milyon dolar seviyesinden bugünkü 2,3 milyar dolara yükselişi örnek gösterdi. Kızıltan, Ege Bölgesi’nin su ürünleri ihracatında öne çıktığını ve Türkiye’nin artık teknoloji ve Ar-Ge ihraç eden, kültür balıkçılığında yatırım yapan bir aktör konumunda olduğunu belirtti.

uluslararası iş birlikleri ve yatırım çağrıları:

Gine Cumhuriyeti Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Bakanı Fatima Camara, ülkesinin su ürünleri potansiyelini anlatarak balık yemi üretim altyapısının kurulması, modern kuluçkahaneler ve akuakültür teknolojilerinin transferi konularında uluslararası iş birliklerine açık olduklarını söyledi. Camara, Türk yatırımcıları Gine’de ortaklıklar kurmaya ve uzun vadeli yatırımlar yapmaya davet etti.

Fuar boyunca sektör temsilcileri iş birliği ve ihracat pazarları açısından temaslarda bulunurken, etkinlik kapsamında Türk su ürünlerinin tanıtımına yönelik tadım etkinlikleri ve çeşitli sektörel buluşmalar da gerçekleştiriliyor. Future Fish Eurasia ve eşlik eden etkinlikler, 26 Eylül Cumartesi gününe kadar Fuar İzmir’de ziyaret edilebilecek.

Etkinlik, bölgesel ekonomik hareketliliği desteklemenin yanı sıra, sektörün sürdürülebilir, verimli ve teknolojik dönüşümüne dair somut adımların atılmasına zemin hazırlamayı hedefliyor.

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ FUTURE FİSH EURASİA’DA BULUŞTU

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ FUTURE FİSH EURASİA’DA BULUŞTU

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şimşek'ten istifa söylentilerine net yalanlama
images

Sarıgöl'de çiftçinin kış hazırlığı: 100 dekarda silajlık mısır hasadı
images

Aksa kompozit Tunus'ta 5 milyon dolarlık havacılık üretim üssü kuruyor
images

Anne dostu showroomla bayi deneyimini yeniden tasarladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Doğu'nun yeni istinaf merkezi Malatya BAM ilk kararlarını verdi

Kalp krizi sonrası kontrolden çıkan mikserin sürücüsü Ferdi Altın hastanede yaşamını yitirdi

Bursa'nın lojistik kapasitesi Teknosab ile güçleniyor: 210 milyon dolarlık parkın temeli atıldı

Babaeski'de marketlerde son kullanma tarihi geçen ürünlere ceza

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği