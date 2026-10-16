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İzmir'de taşıt sayısı artıyor: eylül sonu 2 milyon 185 bin 457 kayıtlı araç bulundu

TÜİK verilerine göre İzmir’de eylül sonu trafiğe kayıtlı taşıt sayısı yıllık yüzde 6,1 artışla 2.185.457’ye ulaştı; eylülde 9.938 yeni kayıt yapıldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:28

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

İzmir'de taşıt sayısı artıyor: eylül sonu 2 milyon 185 bin 457 kayıtlı araç bulundu

İzmir'de trafiğe kayıtlı araçlar eylül sonu verileri

TÜİK verilerine göre İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 2026 yılı eylül ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artarak 2 milyon 185 bin 457'ye ulaştı. Bu toplam, kenti İstanbul ve Ankara'nın ardından ülke genelinde üçüncü sıraya yerleştiriyor.

Eylülde yeni kayıtların dağılımı:

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 9 bin 938 oldu. Kaydı yapılan taşıtların bileşiminde %46,7 motosiklet, %39,9 otomobil ve %10,4 kamyonet öne çıktı; kamyon, traktör, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar ise daha küçük paylar aldı.

Devri yapılan araçlar ve otomobil tercihleri:

Eylül ayında kentte devri yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 4,4 artarak 56 bin 678 olarak gerçekleşti. Devri yapılan araçların %67,7'sini otomobil, %14,3'ünü kamyonet ve %12,5'ini motosiklet oluşturdu; traktör, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlar daha küçük paylar taşıdı.

TÜİK verilerine göre eylülde trafiğe kaydı yapılan 3 bin 964 otomobil arasında marka sıralaması şöyle oldu: Renault %12,7, Togg %7,0, Volkswagen %6,8, Hyundai %6,1, Toyota %5,2; Dacia ve Mercedes-Benz %4,6; Kia, Nissan ve Tesla %4,5; Skoda %4,1, Citroen %3,8 ve Peugeot %3,7.

Veriler, İzmir'deki araç parkının hem nicelik hem de marka tercihleri açısından hareketli olduğunu; aylık kayıtların sınırlı düşüşe rağmen yıllık bazda belirgin bir artış gösterdiğini ortaya koyuyor.

İZMİR&#039;DE TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI 2026 YILI EYLÜL AYI SONU İTİBARIYLA BİR ÖNCEKİ YILIN...

İZMİR'DE TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI 2026 YILI EYLÜL AYI SONU İTİBARIYLA BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 6,1 ARTARAK 2 MİLYON 185 BİN 457'YE ULAŞTI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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