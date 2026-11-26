Operasyonun ayrıntıları:

İzmir ve Torbalı Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Torbalı ve Karabağlar ilçelerinde sentetik ecza imalatı yapıldığı tespit edilen depo ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda polis ekipleri, toplam 271 bin 750 adet uyuşturucu hap ile üretimde kullanılan ham madde ve ekipman ele geçirdi. Operasyon anı polis kameralarına yansıdı; görüntülerde imalathaneye yapılan müdahale, şüphelinin yakalanması ve bulunan malzemeler yer aldı.

ele geçirilen maddeler ve ekipman:

Aramalarda bulunan 272 kilo 950 gram pregabalin ham maddesinin, açıklamalara göre yaklaşık 820 bin adet uyuşturucu hap üretimine imkan verecek miktarda olduğu belirtildi. Ayrıca hap basımında kullanılan 12 plaka ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma, ilgili cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde sürdürülüyor.

GERÇEKLEŞEN UYUŞTURUCU BASKININDA ŞÜPHELİNİN YAKALANMA ANI BÖYLE KAYDEDİLDİ.