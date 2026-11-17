İzmir'de tramvay raydan çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde Gazi Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, bir tramvayın belediye otobüsüyle çarpışması sonucu tramvay raydan çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

Kaza nasıl gerçekleşti?:

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, Halkapınar yönünden Fahrettin Altay yönüne giden tramvay, sola dönüş yapmakta olan 35 DB 1108 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle tramvay raydan çıktı; kazada can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Seferlerde aksama ve kurtarma çalışmaları:

Kazanın ardından hat üzerinde tramvay seferlerinde aksama meydana geldi. Ekipler, tramvayı yeniden raya almak için çalışmalara başladı ve müdahaleler devam ediyor. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve görüntüler incelemeye alındı.

Yetkililer yol güvenliğinin sağlanmasının ardından hattın normale dönmesi için çalışma süresinin belirleneceğini bildirdi. Yolculara alternatif ulaşım seçenekleri ve sefer bilgileri hakkında bilgilendirme yapılmaya devam ediyor.

İZMİR'İN KONAK İLÇESİNDE BELEDİYE OTOBÜSÜNE ÇARPAN TRAMVAY RAYDAN ÇIKTI. KAZADA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAZKEN, TRAMVAY SEFERLERİNDE AKSAMA YAŞANDI.