İzmir’de yurt yatırımları barınma kaygısını ortadan kaldırıyor: beş yıldızlı altyapı vurgusu

İzmir'in öğrenci barınmasında yeni bir dönem başladı

AK Parti İzmir İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı kentteki gençlik çalışmaları, üniversiteler ve yurt yerleştirmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda devletin İzmir'deki üniversite öğrencilerine sunduğu barınma imkanları ve gençlik yatırımlarının kapsamı paylaşıldı.

yurt kapasitesi ve somut veriler:

Kasapoğlu, İzmir'in güçlü bir öğrenci potansiyeline sahip olduğunu, okulları ve iddia sahibi üniversiteleriyle kentin gerçek bir "üniversiteler şehri" olduğunu vurguladı. Türkiye genelinde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim gören yaklaşık 200 bine yakın üniversite öğrencisinin bulunduğunu, bu yıl ise 42 bin 386 yeni öğrencinin eğitime dahil olduğunu belirtti. Yeni öğrencilerle birlikte kentin dinamizminin tazelendiğini ifade eden Kasapoğlu, üniversite yaşamının sadece amfilerden ibaret olmadığını, İzmir sokakları ve halkının öğrencilere ayrı bir öğrenme alanı sunduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Edirne’den Kars’a kadar örnek bir yurt altyapısı inşa edildiğini aktaran Kasapoğlu, mevcut yurtları beş yıldızlı otel zincirleriyle rekabet edecek düzeyde gördüğünü belirtti. Türkiye'nin yurt yatak kapasitesinin dünyanın birçok yerindeki otel zincirleriyle rekabet edecek seviyeye ulaştığını söyleyen Kasapoğlu, İzmir özelinde de benzer bir rekabet gücünün sağlandığını ifade etti.

Kasapoğlu, bu yıl İzmir merkeze başvuran 13 bin kişinin tamamının yurtlara yerleştiğini, artık başvuru sahipleri açısından barınma kaygısının büyük ölçüde ortadan kalktığını açıkladı. 2002 yılı ile karşılaştırma yapıldığında Türkiye genelinde kapasitenin 182 bin olduğu, İzmir özelinde ise o dönemde yalnızca 9 bin kapasite bulunduğu aktarıldı. Günümüzde İzmir'deki yurt kapasitesinin 42 bine ulaştığı, bunun 25 bininin kız, 17 bininin erkek öğrenciler için tahsis edildiği belirtildi ve toplamda yüzde 460 oranında bir artış sağlandığına dikkat çekildi.

gençlik merkezleri ve uzun vadeli etkileri:

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise kentin gençlik potansiyeline ve kültürel birikimine vurgu yaptı. Saygılı, İzmir'in geçmişten bugüne gençlerin enerjisini taşıyan kentlerden biri olduğunu, üniversiteler, spor kulüpleri ve kültür-sanat yaşamıyla ülkeye önemli isimler kazandırdığını ifade etti. Kentin sporla ve gençlikle yoğrulmuş bir yapısı olduğunu söyleyen Saygılı, gençlerin yalnızca sporda değil bilim, sanat ve girişimcilikte de yeni başarı hikayeleri yazabilecek birikime sahip olduğunu belirtti.

Saygılı, son 24 yılda eğitimden barınmaya, kültürden teknolojiye kadar yapılan yatırımların gençlerin hayatına doğrudan dokunduğunu, Gençlik merkezleri ve Genç ofislerin gençlerin yeteneklerini geliştirdiği buluşma noktalarına dönüştüğünü dile getirdi. Modern öğrenci yurtlarının da gençlerin geleceklerine güvenle odaklanmalarını sağladığını söyleyerek, bir gence sunulan güvenli eğitim ve barınma imkanının o gencin yarına bakışını şekillendirdiğini ekledi.

Toplantıya İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu ve AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı'nın yanı sıra İl Başkan Yardımcısı Ömer Az, Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, Gençlik Kolları Başkan Vekili Ahmet Özdemir, Tanıtım Medya Başkanı Safa Narlı, İl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Çölmekçi ve İl Sekreteri Cüneyd Dayhan katıldı.

Yetkililer, devam eden yurt yapımlarının ve gençlik yatırımlarının sürdürülmesinin öncelik olduğunu belirterek, İzmir'in gençlerinin eğitim ve barınma konusundaki ihtiyaçlarının karşılanmasının kentin geleceğini güçlendireceğini vurguladı.

ÖNCEKİ DÖNEM GENÇLİK VE SPOR BAKANI VE AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ MEHMET KASAPOĞLU, İZMİR'DEKİ ÖĞRENCİ YURTLARININ KAPASİTESİNDE YÜZDE 460 ARTIŞ SAĞLANDIĞINI BELİRTEREK, TÜRKİYE'DEKİ YURT ALTYAPISININ DÜNYADAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL ZİNCİRLERİYLE REKABET EDECEK SEVİYEYE GELDİĞİNİ VURGULADI.