İzmir'deki coşkuya Erdoğan'dan vurgu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen Yasama Yılı Açılış Toplantısı’nda AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda İzmir ve partisinin öncelikleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda öne çıkanlar:

Erdoğan konuşmasında İzmir’e dikkat çekerek "İzmir bugün bir başka, çok coşkulu" ifadesini kullandı. Sözleri salonda sıcak bir karşılık bulurken toplantı, milletvekilleriyle yapılan istişarenin ve yeni yasama dönemine hazırlığın zemini olarak tanımlandı.

Erdoğan'ın değerlendirmesi:

Yasama Yılı Açılış Toplantısı bağlamında Erdoğan, ülke gündemindeki öncelikler ile AK Parti'nin çalışmalarına işaret etti. İzmir vurgusu, toplantının ruhunu ve sahadaki birlik mesajını pekiştirdi; konuşma katılımcılar arasında birlik ve kararlılık temasını öne çıkardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir bugün bir başka, çok coşkulu"