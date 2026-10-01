İzmir'in Aliağa ilçesinde 5.5 milyon liralık kablo hırsızlığı: bir şüpheli tutuklandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen kablo hırsızlığında piyasa değeri yaklaşık 5.5 milyon lira olduğu belirtilen malzemeler çalındı. Olayın ardından başlatılan çalışma sonucunda jandarma ekipleri şüphelilerin peşine düştü.

Olayın ortaya çıkışı ve soruşturma:

Olay, 22 Ağustos tarihinde bir iş yerinde gerçekleşti. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin çalışması, şüphelilerin yakalanmasıyla sonuçlandı.

Adli süreç ve son durum:

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararıyla şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir şüpheli tutuklanarak Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

JANDARMADAKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILIRKEN, 1 ŞÜPHELİ MAHKEMECE TUTUKLANARAK MENEMEN T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU'NA GÖNDERİLDİ.