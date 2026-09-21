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İzmir'in eski başkanı Burhan Özfatura yoğun bakımda vefat etti

Burhan Özfatura (83), ani kalp rahatsızlığı sonrası Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi kardiyovasküler yoğun bakımında yapılan müdahalelere rağmen vefat etti.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 14:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

İzmir'in eski başkanı Burhan Özfatura yoğun bakımda vefat etti

İzmir'in eski başkanı Burhan Özfatura yoğun bakımda vefat etti

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura (83), evinde geçirdiği rahatsızlık sonrasında kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görürken hayatını kaybetti. Ani kalp rahatsızlığı nedeniyle Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde izlenen Özfatura'ya kapsamlı müdahaleler yapıldı.

Yoğun bakım süreci:

Hastane başhekimi Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu daha önce Özfatura'nın hayati tehlikesi bulunduğunu açıklamıştı. Oğlu Fatih Özfatura sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, babasının kalbinin yaklaşık 40 dakika durduğunu, bu süreçte beynine kan gitmediğini ve yoğun bakımda bilincinin kapalı olduğunu bildirdi.

siyasi yaşamı:

Burhan Özfatura, iki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. İlk dönemi 1984-1989 yılları arasında Anavatan Partisi adayı olarak, ikinci dönemi ise 1994-1999 yılları arasında Doğru Yol Partisi adayı olarak gerçekleşti. Tüm müdahalelere rağmen Özfatura bugün vefat etti.

BURHAN ÖZFATURA (ARŞİV)

BURHAN ÖZFATURA (ARŞİV)

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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