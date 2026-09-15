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İzmir'in İkinci Kordon'unda yürüyüşe öncelik veren yenileme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak'ta Cumhuriyet Bulvarı'nda altyapı tamamlanınca geniş yaya kaldırımları ve desenli asfaltla üstyapıyı yeniledi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Serkan Varol

İzmir'in İkinci Kordon'unda yürüyüşe öncelik veren yenileme

Çalışmanın kapsamı:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak'ta İkinci Kordon olarak bilinen Cumhuriyet Bulvarı'nda altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı yenileme çalışmalarını tamamlayarak yolu trafiğe açtı. Yenileme çalışması, bulvarın Ali Çetinkaya Bulvarı ile 1479 Sokak arasında kalan bölümünde yoğunlaştı ve yaya ile araç trafiğinin yoğun olduğu hatta öncelik verildi.

Çalışmalarda Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, İZSU Genel Müdürlüğü ile elektrik, iletişim ve doğalgaz kurumlarının altyapı müdahaleleri tamamlandıktan sonra üstyapı uygulamalarına geçildi. Kazıların bitirildiği alanlarda ekipler hızlı şekilde düzenleme yaparak hem yayalar hem de sürücüler için konforu artırdı.

Desenli asfalt ve yaya düzenlemeleri:

Bulvar zeminine uygulanan desenli asfalt, klasik kilit parke uygulamalarına göre daha dayanıklı olması nedeniyle tercih edildi. Uygulama hem yol konforunu artırmak hem de Alsancak dokusuna uyumlu bir görünüm sağlamak amacıyla tasarlandı. Belediye, desenli asfalt uygulamasını Cumhuriyet Bulvarı'nın 1479 Sokak ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi kesişimi arasındaki bölümünde altyapı çalışmalarının bitimini takiben bulvarın sonuna kadar sürdürecek.

Ayrıca bulvarın iki tarafında yapılan çalışmayla geniş yaya kaldırımları oluşturuldu. Kaldırımlar, yoğun yaya sirkülasyonunu karşılayacak şekilde genişletildi ve erişilebilirlik ile güvenlik kriterleri gözetildi. Ekiplerin kısa sürede tamamladığı düzenlemeler, hem günlük kullanımda hem de etkinlik zamanlarında yayaların alanı rahat kullanmasını amaçlıyor.

Yolun yenilenmesiyle birlikte ulaşım akışının iyileştirilmesi, yaya konforunun artırılması ve bölge kimliğine uygun estetik bir yüzey elde edilmesi hedefleniyor. Belediyenin planına göre devam eden altyapı işleri sona erdikçe desenli asfalt uygulaması bulvar boyunca uzatılacak ve yeni düzenlemeler kalıcı hale getirilecek.

İKİNCİ KORDON OLARAK BİLİNEN CUMHURİYET BULVARI’NDA ALTYAPI ÇALIŞMALARININ ARDINDAN ÜSTYAPI DA...

İKİNCİ KORDON OLARAK BİLİNEN CUMHURİYET BULVARI’NDA ALTYAPI ÇALIŞMALARININ ARDINDAN ÜSTYAPI DA YENİLENDİ VE YOL TRAFİĞE AÇTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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