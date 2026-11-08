İzmir'in küçük judocuları 2036 olimpiyatları için hazırlanıyor

İzmir Büyükşehirli judocular Bosna Hersek'ten madalyalarla döndü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün genç süper minik judocuları, Bosna Hersek'te düzenlenen Judo Süper Minikler Balkan Şampiyonası'ndan 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile kente döndü. Saraybosna'daki organizasyona 11 ülkeden 336 sporcu katıldı ve İzmir temsilcileri ülkelerini başarıyla temsil etti.

turnuva ve sonuçları:

11 yaşındaki sporculardan Elif Aydın 32 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. Poyraz Yetginoğlu 42 kiloda, Şura Özer ise 25 kiloda bronz madalya kazandı. Bu sonuçlar, kulübün altyapı çalışmalarıyla birlikte kent adına somut bir başarı olarak kayda geçti.

Antrenör Ömer Savcı, organizasyonla ilgili değerlendirmesinde bu yaş grubunun federasyon programına yeni dahil edildiğini hatırlattı: "Bu yaş grubumuz daha önce Türkiye şampiyonalarında yer almıyordu. Bu sene ilk defa federasyonun faaliyet programına alındı. Bu çocuklarımız önce İzmir’de yarıştı ve Türkiye’deki şampiyonaya katılmaya hak kazandılar. Türkiye şampiyonasında bir altın iki bronz madalya aldılar ve Balkan şampiyonasında ülkemizi temsil ettiler. Bosna Hersek’te yapılan turnuvada sporcularımız bir gümüş iki bronz madalya alarak bizleri, ailelerini gururlandırdılar. Sporcularımızın yaşları küçük fakat hayalleri çok büyük."

eğitim, destek ve uzun vadeli hedefler:

Savcı, süper minikler kategorisinde eğitim alan sporcu sayısının yaklaşık 250 olduğunu belirtti ve kulübün vizyonunu aktardı: "Başkanımız Cemil Tugay’ın verdiği destekle küçük, büyük, genç, yaşlı herkes spor yapabiliyor." Savcı ayrıca ana hedef olarak 2036 ve 2040 olimpiyatlarında ülkeyi temsil edecek sporcular yetiştirmeyi işaret etti: "Başkanımızın, ‘Biz bu çocuklarımızı olimpiyatlara hazırlayacağız’ sözü vardı. Spor okulları ve bireysel antrenmanlarda 250’ye yakın sporcumuz var. Başarılıyız. Belediyemiz, kulüp başkanımız, yöneticilerimiz çok destek veriyor."

Turnuda ilk kez yurt dışına çıkan sporcuların duyguları da dikkat çekti. Balkanlarda ikinci olan Elif Aydın, "Turnuva heyecanlı ve iyi geçti. Rakiplerimle mücadelem sonucunda ikinci olarak gümüş madalya kazandım. Sekiz yıldır judo yapıyorum. Büyüdüğümde daha büyük organizasyonlarda madalya sahibi olmak istiyorum. Hedefim hep birinci olmak." dedi.

Poyraz Yetginoğlu ise altı yıllık judo geçmişinden söz ederek, "Turnuva heyecanlı geçti. İlk defa yurt dışına çıktım ve ailemden ilk defa bu kadar uzaktaydım. Bu yüzden biraz stresliydim ama maçlara ve yenmeye odaklandım. Üçüncü oldum, bronz madalya aldım. Hayalim daha büyük turnuvalarda madalyalar almak. Olimpiyatlara katılmak ve her zaman birinci olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Şura Özer de turnuvayı ve hedeflerini özetleyerek, "Güzel geçti. Türkiye’yi temsilen gittiğim için ve madalya kazandığım için mutluyum. Üçüncü oldum. Yaşım ilerlediğinde olimpiyatlara gitmek ve daha çok madalya almak istiyorum" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde yürütülen çalışmalar, başta 2015-2016 doğumlular olmak üzere genç yaş gruplarının uluslararası platforma hazırlanması açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Kulüp ve antrenör kadrosu, yakın vadede daha fazla minik sporcunun ulusal ve uluslararası başarıya ulaşması için altyapı ve destek programlarını sürdürmeyi planlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün genç judocuları, Bosna Hersek’te düzenlenen Judo Süper Minikler Balkan Şampiyonası’ndan 1 gümüş, 2 bronz madalyayla döndü. Henüz 11 yaşında ailelerinden ilk kez bu kadar uzak kalan ve ilk yurt dışı deneyimlerini yaşayan Elif Aydın, Poyraz Yetginoğlu ve Şura Özer, madalya sevinçlerinin yanı sıra olimpiyat hedeflerini anlattı.