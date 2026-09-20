İzmir'in merkezinde umut: birinci evre alzaymır ve demans hastalarına sosyal destek

Merkezin amacı ve kapsamı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Alzaymır ve Demans Merkezi, birinci evre alzaymır ve demans tanısı konmuş kişilere yönelik düzenli programlarla hem bilişsel hem sosyal destek sağlıyor. Merkez, fiziksel aktivitelerden sanat çalışmalarına, zihinsel egzersizlerden sohbet ve sosyalleşme oturumlarına kadar çok yönlü faaliyetler yürütüyor. Ayrıca merkezin çalışmaları, ailelerin bakım yükünü hafifletmeyi ve hasta yakınlarına nefes aldırmayı hedefliyor.

Programlar ve uygulama biçimi:

Merkezdeki çalışmalar arasında çengel bulmaca çözme, el-göz koordinasyonunu geliştiren etkinlikler, boyama ve soru-cevap oturumları gibi bilişsel destekleyici aktiviteler bulunuyor. Üyeler için 15 günlük bir uyum süreci uygulanıyor; bu sürecin ardından kayıt işlemleri tamamlanıyor. Üyelere evlerinden servisle alınıp bırakılma ve haftanın belirli günlerinde bir öğün yemek hizmeti sunuluyor.

Uzman görüşü ve başvuru bilgileri:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü bünyesindeki merkezde psikolog olarak görev yapan Gülgün Yılmaz, merkeze aileleriyle başvuran birinci evre alzaymır veya demans hastalarının kabul edildiğini, uyum sürecinin ardından günlük programa dahil edildiklerini belirtiyor. Yılmaz, merkezin hedefini "alzaymır ve demans hastalığının ilerlemesini önlemek ve üyelerimizin sosyal bir ortamda iyi olma hallerini desteklemek" şeklinde özetliyor ve birinci evre hastaları merkeze başvurmaya davet ediyor.

Üyelerden gelen geri bildirimler

70 yaşındaki Nursel Kahramanoğlu merkezin kendilerine sunduğu etkinliklerden memnun olduğunu vurgulayarak, "Burada aktivite yapıyoruz, eğleniyoruz, sohbet ediyoruz. Çok memnunuz. Evimize mutlulukla dönüyoruz" diyor. 73 yaşındaki Mustafa Ünal ise, "Burada yaptığımız her çalışma bize katkı sağlıyor. Çok güzel aktiviteler yapıyoruz. Hocalarımız çok iyi. Evde televizyon seyretmektense burada aktivite yapıyoruz, alzaymır ve demans hastalarının buraya gelmesini tavsiye ederim" ifadelerini kullanıyor.

Yine merkeze katılan 73 yaşındaki Yüksel Güzel de merkezin tedavisini desteklediğini belirterek, "Ben buraya gelmekten çok memnunum. Burada boyama çalışması yapıyoruz, soru-cevap etkinliği yapıyoruz. İlaç kullanıyorum, bu merkez de tedavimi destekliyor" sözleriyle memnuniyetini aktarıyor.

Gün, ücret ve sunulan hizmetler:

Merkezde haftanın üç günü gelen üyelerden aylık 960 TL, iki günü gelen üyelerden ise aylık 780 TL ücret alınıyor. Bu ücretlere servis hizmeti ve bir öğün yemek dahil ediliyor.

Alzaymır hastalığı konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve erken tanının önemi, 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü ile hatırlatılıyor. 2013 yılından bu yana hizmet veren merkez, sunduğu program ve sosyal ortamla birinci evre alzaymır ve demanslı bireylerin günlük yaşam kalitesini desteklemeye devam ediyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALZHEİMER VE DEMANS MERKEZİ, ÜYELERİNİN BİLİŞSEL BECERİLERİNİ DESTEKLEYEN ÇALIŞMALARIN YANI SIRA SOSYALLEŞEBİLECEKLERİ BİR ORTAM SUNUYOR.