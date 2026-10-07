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İzmir’in ortak meselelerinde el ele çalışma çağrısı

Bilal Saygılı, Cemil Tugay’ın AK Parti rozeti sonrası İzmir’in ortak meselelerinde siyaset üstü iş birliği ve hizmet odaklı çalışma sözü verdi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:06

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EDİTÖR: Merve Çelik

İzmir’in ortak meselelerinde el ele çalışma çağrısı

Birlik ve hizmet vurgusu:

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti rozeti takmasının ardından yaptığı açıklamada, il düzeyinde yeni bir iş birliği dönemine girildiğini duyurdu. Saygılı, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın "eser ve hizmet siyaseti" anlayışını ortak hareketin temel ilkesi olarak benimsediklerini belirtti.

Saygılı, "Bugün ortaya koyduğumuz irade, İzmir’in yarınlarına karşı ortak sorumluluğumuzun ifadesidir" sözleriyle birlik mesajı verirken, partisi ve yerel yönetim arasında hizmet odaklı bir çalışma programının süreceğini vurguladı.

İzmir’in ortak geleceği:

İl başkanı, görev süresince "hep İzmir için, hep İzmirli için çalıştık, çalışıyoruz" ifadelerini kullanarak şehir yararına oluşturulan ortak iradenin önemine dikkat çekti. Saygılı, İzmir’in tamamına hizmet etmenin yolunun daha geniş bir güç birliğinden geçtiğini savundu ve bu anlayışı "İzmir’e hizmet, siyaset üstüdür" sözleriyle özetledi.

Konuşmasında İzmir Yüzyılı vurgusuna da yer veren Saygılı, şehrin "Türkiye’nin örnek ve marka şehri" olmasına yönelik yerel-uluslararası vizyonun, ortak çalışma iradesiyle gerçekleşeceğini ifade etti. Bu çerçevede bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, AK Parti teşkilatının tüm kademeleri ile iş dünyası, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelme taahhüdü yinelendi.

Kapsayıcı yaklaşım ve sorumluluk çağrısı:

Saygılı, konuşmasının devamında kapsayıcı bir politika anlayışına vurgu yaptı: "Ötekileşmeden, ötekileştirmeden; bize bir adım atana hanemizin ve gönlümüzün kapılarını açarak, ayrı gayrı bilmeden şehrimiz ve insanımız için kenetleneceğiz." Bu yaklaşımı, hem siyasi hem toplumsal bir tavır olarak nitelendirdi.

İl başkanı ayrıca, İzmir’in sorunlarına çözüm üretme iddiasının sözde kalmayacağını, çalışmalarla destekleneceğini belirtti. Saygılı, "Biz dün olduğu gibi bugün de İzmir’in sorunlarına çözüm üretmek, İzmir’in insanına hizmet etmek için çalışıyoruz" diyerek devam eden eylem planına işaret etti.

İzmir’e karşı ortak sorumluluğumuzda buluşacağız ifadesini öne çıkaran Saygılı, şehrin ortak meselelerinde el ele vererek çalışacaklarını ve bu yaklaşımın İzmir’in geleceğini inşa edeceğini söyledi. Açıklama, yerel yönetim ile AK Parti arasında bir yakınlaşma ve birlikte hareket etme niyetinin siyasal ve pratik boyutlarını ortaya koydu.

ROZET TAKMA TÖRENİ SONRASI AÇIKLAMA YAPAN AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BİLAL SAYGILI, &quot;İZMİR...

ROZET TAKMA TÖRENİ SONRASI AÇIKLAMA YAPAN AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BİLAL SAYGILI, "İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ SAYIN CEMİL TUGAY’LA BİRLİKTE, ŞEHRİMİZİN ORTAK MESELELERİNDE EL ELE VEREREK ÇALIŞACAĞIZ" DEDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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