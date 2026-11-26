İzmir'in yeşil dönüşümünde ekonomik güvenlik önceliği

İzmir Ticaret Odası (İZTO) 37. Kâğıt ve Ambalaj Grubu Meclis Üyesi M. Kaan Özhelvacı, İZTO Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda COP31 sonuçlarını İzmir ekonomisi açısından değerlendirdi. Özhelvacı, yeşil dönüşümün yalnızca çevresel bir zorunluluk olmadığını; ekonomik güvenlik, küresel rekabetçilik ve sürdürülebilir büyüme için de belirleyici olduğunu vurguladı.

COP31'in iş dünyasına yansımaları:

Antalya'da düzenlenen COP31'te İZTO standının kent için uluslararası görünürlük sağladığını belirten Özhelvacı, toplantıda adil geçiş, iklim finansmanı ve uyum konularında ilerleme sağlandığını ancak Antalya Mutabakatı üzerinde tam uzlaşıya varılamadığını aktardı. Antalya temaslarında İZTO Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Gökhan Arıkan ve Alp Avni Yelkenbiçer ile birlikte İzmir'in potansiyel ve iş birliği fırsatlarının değerlendirildiğini söyledi; TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun İZTO standını ziyaret etmesini de not etti.

Özhelvacı, küresel müzakerelerdeki görüş ayrılıklarının işletmelerin dönüşümünü ertelemesine izin verilmemesi gerektiğini belirterek, "Antalya’da konuşulanlar, İzmir’deki bir fabrikanın elektrik faturasını, bir ihracatçının pazara erişimini, bir KOBİ’nin finansman kararını veya bir lojistik şirketinin yatırım planını nasıl etkileyecek" sorusunu gündeme taşıdı ve iklim diplomasisinin ekonomik karşılığına dikkat çekti.

Yatırım fırsatları ve veri odaklı rekabetçilik:

Uluslararası Enerji Ajansı öngörülerine göre küresel enerji yatırımlarının 2026'da 3,4 trilyon dolara, temiz enerji yatırımlarının ise 2,2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Özhelvacı, İzmir'in yenilenebilir enerji teknolojileri, metal imalatı, güç elektroniği ve enerji depolama alanlarında önemli yatırım ve ihracat fırsatlarına sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü gibi düzenlemelerin rekabeti yalnızca fiyat ve kaliteyle değil; karbon verisi, kaynak verimliliği, izlenebilirlik ve mevzuata uyum üzerinden şekillendirdiğini söyledi.

Özhelvacı, EGİAD'ın stratejik çalışmalarıyla örtüşen bakış açısıyla dönüşümü "yenilikçi yıkım" perspektifiyle değerlendirdiklerini ve "Dönüşüme erken hazırlanan firmalarımız bu değişimin ortaya çıkardığı fırsatlardan daha fazla yararlanabilecektir" diye ekledi.

Ekonomik dayanıklılık ve ölçülebilir hedefler:

Enerji ve ham madde bağımlılığı, su kıtlığı ve tedarik zinciri kırılganlıklarının üretim sürekliliğini tehdit ettiğini belirten Özhelvacı, İzmir'de uzun yıllar ortalaması 712 milimetre olan yıllık yağışın 2025'te 430 milimetreye gerilediğine dikkat çekti. Bu veriyi referans göstererek enerji ve su verimliliği yatırımlarının ekonomik dayanıklılık için önemini vurguladı ve yerli teknoloji ile tedarik yetkinlikleri geliştirildiğinde hem rekabet gücünün hem de ekonomik dayanıklılığın artacağını ifade etti.

Özhelvacı, dönüşüm başarısının toplantı sayılarıyla değil, ölçülebilir ekonomik sonuçlarla değerlendirilmesi gerektiğini belirterek şu takip sorularını paylaştı: "Kaç üyemiz karbon ayak izini hesaplamaya başladı? Kaç işletmemiz enerji veya su tüketimini azalttı? Kaç firmamız yeşil finansmana erişti? Kaç üyemiz yeni düzenlemelere uyum sağlayarak ihracat pazarını korudu veya geliştirdi?"

İZTO vizyonu ve üç somut öneri:

Özhelvacı, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in 2027-2030 yol haritasının COP31'in ekonomik mesajlarıyla örtüştüğünü belirtti. "Ortak Akıl, Ortak İrade" yaklaşımının önemine dikkat çeken Özhelvacı, İkiz Dönüşüm Merkezi, İZTO Future Lab ve Stratejik ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nin işletmelerin dönüşüm kapasitesini güçlendirebileceğini söyledi. Ayrıca Çandarlı Limanı, Aliağa limanları ve Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nin stratejik önemine vurgu yaptı ve İZTO'ya üç somut uygulama önerdi:

1. Sektörel Yeşil Dönüşüm Hazırlık Programı: İkiz Dönüşüm Merkezi bünyesinde meslek komitelerinin ihtiyaçlarına göre AB mevzuatına uyum, karbon ayak izi ölçümü, enerji ve su verimliliği alanlarında işletmelere uygulamalı destek sağlanması.

2. İzmir İklim ve Rekabetçilik Göstergeleri: Enerji yoğunluğu, karbon raporlamasına hazırlık, su kullanımı, yeşil finansmana erişim ve ihracat şartlarının sektörel bazda düzenli izlenmesi.

3. Ortak Yatırım ve Proje Geliştirme: Üniversiteler, yerel yönetimler, kamu kurumları, finans kuruluşları ve iş dünyasının temiz enerji, geri kazanılmış su, sürdürülebilir lojistik ve döngüsel üretim projelerinde buluşturulması.

Toplantıda söz alan Özhelvacı, İzmir'in kurumsal gücü, üniversitelerinin bilgi birikimi ve iş dünyasının girişimciliğiyle yeşil dönüşüme yön verebilecek kentlerden biri olabileceğini belirterek, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'a teşekkür etti.

İZMİR TİCARET ODASI (İZTO) 37. KÂĞIT VE AMBALAJ GRUBU MECLİS ÜYESİ M. KAAN ÖZHELVACI, İZTO KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI’NDA COP31’İN SONUÇLARINI İZMİR EKONOMİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRDİ.