Dolar 49,2103 +0,02%
Euro 55,2173 +0,24%
Bist 12.115,05 -0,07%
Altın Gram 6.564,95 +0,21%
EUR/USD 1,1193 -0,06%
Brent Petrol 104,15 +3,94%
--°

İzmirli güreşçi Muhammed Emin Uyumaz Balkan ikincisi oldu

Muhammed Emin Uyumaz, Hırvatistan'da düzenlenen U20 Grekoromen Balkan Şampiyonası'nda 87 kiloda gümüş madalya kazanarak ikinciliğe ulaştı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

İzmirli güreşçi Muhammed Emin Uyumaz Balkan ikincisi oldu

İzmir temsilcisinden balkan şampiyonasında gümüş

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Muhammed Emin Uyumaz, Hırvatistan’ın Koprivnica kentinde düzenlenen U20 Grekoromen Güreş Balkan Şampiyonası’nda 87 kiloda gümüş madalya kazandı.

Turnuva performansı:

Çeyrek finalde Bulgar, yarı finalde Hırvat rakibini 8-0'lık skorlarla mağlup eden Uyumaz, finalde Sırp rakibe 8-7 yenilerek şampiyonayı ikinci sırada tamamladı. Karşılaşmalardaki net skorlar, Uyumaz'ın turnuva boyunca dengeli ve kontrollü bir performans sergilediğini gösterdi.

2026'da kaydedilen dereceler:

Uyumaz, 2026 yılında da dikkat çeken sonuçlar elde etti. 16-17 Şubat tarihlerinde düzenlenen U20 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan sporcu, 5-7 Haziran tarihlerinde Romanya'nın Bükreş kentindeki U20 Dumitru Pirvulescu ve Vasile Iorga Turnuvası'nda ise bronz madalya kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün uluslararası arenadaki başarıları sürerken, Uyumaz'ın Koprivnica'daki ikinciliği genç güreşçi kariyerine yeni bir ivme sağladı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ GÜREŞÇİSİ MUHAMMED EMİN UYUMAZ, U20 GREKOROMEN GÜREŞ...

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ GÜREŞÇİSİ MUHAMMED EMİN UYUMAZ, U20 GREKOROMEN GÜREŞ BALKAN ŞAMPİYONASI'NDA 87 KİLODA GÜMÜŞ MADALYA KAZANARAK BALKAN İKİNCİSİ OLDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

OMÜ'de Onur Duvarı ile milli spor efsaneleri gençlerle buluştu
images

Muşspor Şanlıurfa'da 1. Lig umutlarını canlı tutuyor
images

Eskişehirli öğrenci Emine Sümeyye Yeşilay Şampiyonlar Kampı'na seçildi
images

Galatasaray camiası son ağabeyini uğurladı: Ali Fuat Diriker için RAMS Park’ta t...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

kars’a yeni yaşam alanı: kent ormanı millet ormanı olarak planlanıyor

Denizli Büyükşehir'den gençlere nefes: KPSS sınav ücretleri hesaplara yatırıldı

Maltepe'de çöken binadan çıkarılan kişi tedavi için hastaneye gönderildi

aziziye jeotermal potansiyelini bilimsel verilerle haritalıyor

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı