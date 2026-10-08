İzmirli güreşçi Muhammed Emin Uyumaz Balkan ikincisi oldu

İzmir temsilcisinden balkan şampiyonasında gümüş

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Muhammed Emin Uyumaz, Hırvatistan’ın Koprivnica kentinde düzenlenen U20 Grekoromen Güreş Balkan Şampiyonası’nda 87 kiloda gümüş madalya kazandı.

Turnuva performansı:

Çeyrek finalde Bulgar, yarı finalde Hırvat rakibini 8-0'lık skorlarla mağlup eden Uyumaz, finalde Sırp rakibe 8-7 yenilerek şampiyonayı ikinci sırada tamamladı. Karşılaşmalardaki net skorlar, Uyumaz'ın turnuva boyunca dengeli ve kontrollü bir performans sergilediğini gösterdi.

2026'da kaydedilen dereceler:

Uyumaz, 2026 yılında da dikkat çeken sonuçlar elde etti. 16-17 Şubat tarihlerinde düzenlenen U20 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan sporcu, 5-7 Haziran tarihlerinde Romanya'nın Bükreş kentindeki U20 Dumitru Pirvulescu ve Vasile Iorga Turnuvası'nda ise bronz madalya kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün uluslararası arenadaki başarıları sürerken, Uyumaz'ın Koprivnica'daki ikinciliği genç güreşçi kariyerine yeni bir ivme sağladı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ GÜREŞÇİSİ MUHAMMED EMİN UYUMAZ, U20 GREKOROMEN GÜREŞ BALKAN ŞAMPİYONASI'NDA 87 KİLODA GÜMÜŞ MADALYA KAZANARAK BALKAN İKİNCİSİ OLDU