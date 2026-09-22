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İzmirli taksici 920 lira beklerken hesabında 920 bin lira buldu, parayı geri verdi

İzmir otogarında 26 yıllık taksici Celal Sarıoğlu, yanlışlıkla 920 bin lira gelen EFT'yi müşterinin berberine gidip anında iade etti.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 12:20

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İzmirli taksici 920 lira beklerken hesabında 920 bin lira buldu, parayı geri verdi

örnek davranış İzmir'de takdir topladı:

İzmir Otogarı'nda 26 yıldır taksi şoförlüğü yapan Celal Sarıoğlu sabah saatlerinde aldığı bir müşteriyi Karşıyaka'ya götürdü. Yolculuk sonunda taksimetrede görünen ücret 920 lirayı banka yoluyla göndereceğini söyleyen yolcu, berbere gitmek üzere araçtan indi.

Bir süre sonra mobil bankacılık bildirimi alan Sarıoğlu, ilk anda miktara dikkat etmeden paranın geldiğini gördü. Kısa bir süre sonra baktığında hesabında beklediği 920 lira yerine 920 bin lira olduğunu fark ederek hemen geri döndü.

olayın gelişimi:

Sarıoğlu, heyecanla müşterisini bıraktığı berber dükkanına gidip durumu anlattı. Müşteri önce şaşırdı; hesap kontrolü yapıldığında yanlışlığın kendisi tarafından kaynaklandığı görüldü. Yakın gözlüğü yanına olmadığı için paranın geri gönderilmesini müşterinin telefonundan istemek durumunda kalan Sarıoğlu, paranın sahibine iadesini sağlayıp taksi ücretini de doğru olarak aldı.

Sarıoğlu yaptığı açıklamada çocuklarına helal olmayan bir para yediremeyeceğini, aklından geçen tek şeyin parayı sahibine geri vermek olduğunu söyledi ve bu davranışın meslektaşlarına örnek olmasını umdu.

odadan teşekkür ve ödül:

Olay kısa sürede duyulunca İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan harekete geçti. Özkan, Sarıoğlu'nu makamında ağırlayıp örnek davranışından dolayı teşekkür etti ve ödül verdi. Başkan Özkan, bu tür duyarlı tutumların İzmir taksicilik sektörünü onurlandırdığını vurguladı.

Olay, bireysel dürüstlüğün toplumsal yankı bulduğuna dair bir örnek olarak öne çıktı; hem meslektaşları hem de oda yetkilileri Sarıoğlu'nun davranışını takdir etti. Yaşanan süreç, yanlışlıkla gönderilen yüksek tutarlı havalelerde karşılaşılan etik tercihleri ve sorumluluğu gündeme getirdi.

İzmir'de 26 yıllık meslek deneyimine sahip bir sürücünün, kısa sürede yaptığı doğru tercih sayesinde hem müşteri mağduriyeti giderildi hem de sektörde örnek bir davranış kamuoyuna yansıdı.

26 YILLIK TAKSİCİ CELAL SARIOĞLU, MÜŞTERİSİNİN 920 LİRALIK ÜCRET YERİNE YANLIŞLIKLA HAVALE ETTİĞİ...

26 YILLIK TAKSİCİ CELAL SARIOĞLU, MÜŞTERİSİNİN 920 LİRALIK ÜCRET YERİNE YANLIŞLIKLA HAVALE ETTİĞİ 920 BİN LİRANIN İADE DEKONTUNU GÖSTERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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