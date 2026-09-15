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İzmirli tekvandocular Niš'te üç madalya kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Kaan ve Eda Yelaldı ile Zehra Gürbüz, Niš'teki Multi Taekwondo Avrupa Oyunları'ndan 2 altın ve 1 bronzla döndü.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 15:03

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EDİTÖR: Kerem Güneş

İzmirli tekvandocular Niš'te üç madalya kazandı

İzmirli sporculardan dikkat çeken Avrupa performansı:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün üç tekvandocusu, Sırbistan'ın Niš kentinde düzenlenen Multi Taekwondo Avrupa Oyunları'nda önemli bir başarı elde etti. Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinin yer aldığı organizasyona yaklaşık bin 900 sporcu ve 40 ülke katıldı. İzmirli sporcular turnuvayı toplamda 2 altın ve 1 bronz madalyayla tamamladı.

Kazanılan maçlar ve isimler:

Kaan Yelaldı 54 kilo erkekler kategorisinde tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Yelaldı; ilk turda Büyük Britanyalı Cameron Done'u, ikinci turda Fransız Eliot Guardiola'yı, üçüncü turda İspanyol Bernat Nadal Mir'i ve finalde Rus Dmitriy Balakhneev'i yenerek şampiyonluğu kazandı.

Eda Yelaldı gençler 42 kiloda mücadele ederek altın madalyaya uzandı. Eda; ikinci turda Sırbistan'dan Lena Milosevic'i, çeyrek finalde Türkiye'den Sakibe Su Dağ'ı, yarı finalde İtalya'dan Ilaira Nicoletti'yi ve finalde Yunanistan'dan Ilektra Tsouprol'u mağlup etti.

Zehra Gürbüz ise büyük kadınlar 46 kiloda bronz madalya aldı. Gürbüz ilk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Rusya'dan Daria Poluektova'yı ve çeyrek finalde yine Rusya'dan Aminat Kamalutdinova'yı mağlup etti. Yarı finalde Yunanistan'dan Melina Georgiou'ya yenilen Gürbüz, turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Gelecek hedefler ve katılım hakkı:

Elde edilen dereceler ayrıca bazı sporculara sonraki şampiyonalara katılma hakkı da getirdi. Kaan Yelaldı ve Zehra Gürbüz, aralık ayında Hırvatistan'da düzenlenecek U21 Ümitler Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandılar. Bu sonuçlar, kulübün uluslararası arenadaki iddiasını güçlendirirken sporcuların hazırlık süreçlerini de ön plana çıkardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün Niš'teki başarısı, genç ve büyük kategorilerdeki istikrarlı çalışmanın meyvesi olarak değerlendiriliyor ve kulüp yönetimi ile antrenör kadrosu tarafından olumlu karşılandı.

EDA YELALDI

EDA YELALDI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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