izmit halkevi gençlik merkezi üçüncü sezonuna hazırlanıyor

üçüncü sezon hazırlıkları tamamlandı:

Kocaeli'de gençlerin kültür, sanat ve eğitim olanaklarından faydalandığı İzmit Halkevi Gençlik Merkezi, üçüncü sezon için hazırlıklarını tamamladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen programda katılımın ücretsiz olduğu, kayıt sürecinin ve mülakatla yapılacak yönlendirmelerin gençlerin ilgi ve yeteneklerine göre planlandığı belirtildi. Başvurular 21 Eylül itibarıyla alınmaya başlanacak ve atölye dersleri 19 Ekim tarihinde başlayacak.

çok yönlü atölye ve kulüpler:

Yeni dönemde merkez bünyesinde Müzik Akademi, Sahne Sanatları, Tasarım, Seslendirme, Görsel Sanatlar ve Düşünce olmak üzere 6 ana kulüp ile çeşitli hobi atölyeleri gençleri bekliyor. Atölyeler, birbirini tamamlayan bir yapıda tasarlandı; bir grubun fikir veya metni, diğer kulüplerin katkısıyla görsel veya işitsel projelere dönüşebilecek. Bu yaklaşım, katılımcıların multidisipliner deneyim kazanmasını ve özgün üretimler ortaya koymasını hedefliyor.

etkinlik takvimi ve sunulan olanaklar:

Merkez yalnızca atölye eğitimiyle sınırlı kalmayacak; yıl boyunca tematik geziler, kamplar, turnuvalar ve yarışmalar düzenlenecek. Ayrıca uzman isimlerin katılımıyla söyleşi ve seminerler yapılacak, sahne takvimine göre ücretsiz tiyatro ve konser etkinlikleri gençlere açık olacak. Yaz aylarında doğa ve spor faaliyetleri planlanırken, katılımcılara gün boyu ücretsiz ikram sağlanacağı ve araştırma ile ders çalışma imkanı sunan Zübeyde Hanım Kütüphanesi'nin desteğinin devam ettiği vurgulandı.

Yetkililer, kayıt ve mülakat sürecinin ardından gençlerin ilgi ve yeteneklerine uygun alanlara yerleştirilerek hem bireysel gelişimlerine katkı sağlanacağını hem de kent yaşamına üretken katılımın destekleneceğini belirtti.

KOCAELİ'DE GENÇLERİN KÜLTÜR, SANAT VE EĞİTİM ALANLARINDA ÜCRETSİZ FAYDALANDIĞI HALKEVİ GENÇLİK MERKEZİ'NDE ÜÇÜNCÜ SEZON HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI.