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İzmit körfezi COP31'de sanat ve teknolojiyle ekosistemini anlatıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, COP31'deki standında İzmit Körfezi'nin sualtı yaşamını ve çevre yatırımlarını sanal gerçeklik ve dijital sanatla tanıtıyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Selin Yıldız

İzmit körfezi COP31'de sanat ve teknolojiyle ekosistemini anlatıyor

İzmit körfezi COP31 Green Zone'da:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında Green Zone'da kurduğu özel tasarımlı stantla İzmit Körfezi'nin doğal zenginliklerini ve yürütülen çevre çalışmalarıyla ilgili uluslararası ziyaretçilere kapsamlı bir sunum yapıyor.

teknolojiyle sualtı deneyimi:

Standın L biçimli, 49 metrekarelik alanında dev LED ekranlar ve dalgayı andıran yarı geçirgen perdeler kullanılarak Körfez’in sualtı yaşamı dijital görsellerle canlandırılıyor. Ziyaretçiler, sanal gerçeklik uygulamaları ve interaktif deneyim masası aracılığıyla bölgenin ekosistemini, fiziksel maketini ve yapılan çalışmaların örneklerini birebir deneyimleyebiliyor. Standta öne çıkan uygulamalar arasında dip çamuru temizliği, balık salımı ve yapay resif gibi çevre projelerinin görselleştirilmesi bulunuyor.

sanat ve tasarımın buluşması:

Standın mimari ve görsel tasarımında, ressam Osman Hamdi Bey'in Gebze Eskihisar dönemindeki Eskihisar ve Marmara manzaralarından esinlenildi. Tasarımda petrol mavisi, turkuaz, toprak tonları ve altın renkli ışık detayları bir araya getirilerek Körfez’in doğal yapısı vurgulanıyor. Ayrıca, 3,20 metre yüksekliğindeki dijital veri heykeli ışık, su ve canlı formlarıyla yapılan çalışmaların verisini estetik bir dille sunuyor; fotoğraf alanında ziyaretçiler ressam fırçası tutuyormuş hissiyle Kareleri yeniden oluşturabiliyorlar.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin standı, ziyaretçilere iklim değişikliğine ilişkin içerikler de sunuyor ve 20 Kasım'a kadar açık olacak.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ANTALYA&#039;DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ANTALYA'DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA KURDUĞU ÖZEL TASARIMLI STANTTA, İZMİT KÖRFEZİ'NİN DOĞAL ZENGİNLİKLERİNİ VE ÇEVRE YATIRIMLARINI DİJİTAL TEKNOLOJİLERLE ULUSLARARASI ZİYARETÇİLERE TANITIYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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