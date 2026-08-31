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İzmit sokaklarında meşale ve bayraklarla zafer buluşması

İzmit sokakları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılında düzenlenen fener alayında yüzlerce kişinin taşıdığı bayrak ve meşalelerle aydınlandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 00:34

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 00:58

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

İzmit sokaklarında meşale ve bayraklarla zafer buluşması

İzmit'te akşam yürüyüşü

Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü akşamında düzenlenen fener alayı, İzmit sokaklarını renklendirdi. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle bir araya gelerek Kültür Tepesi'nden başlayıp Milli İrade Meydanı'nda son bulan kortejde yürüdü.

Kortejde birlik ve coşku:

Yürüyüşe katılan yüzlerce kişi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımının çaldığı marşlara eşlik etti. Meşaleler ve dalgalanan bayraklar eşliğinde ilerleyen kortejo boyunca yol kenarındaki vatandaşlar ve esnaf da alkış ve bayrak sallayarak yürüyüşe destek verdi. Yürüyüşün sonunda katılımcılar Milli İrade Meydanı'nda toplandı.

Protokolün katılımı ve yürüyüş güzergahı:

Etkinliğe Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Yücel Darcan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şevket Avcı ve Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı Yarbay Ziya Can Gürsoy ile kurum müdürleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kültür Tepesi'nde başlayan yürüyüş, bando eşliğinde şehir merkezine doğru Milli İrade Meydanı'nda sona erdi.

Kutlamada öne çıkan görüntüler arasında meşalelerin geceyi aydınlatması, bayrakların coşkuyla taşınması ve halka açık alanda sergilenen dayanışma yer aldı. Etkinlik, tören alanında yapılan buluşma ile devam etti ve katılımcılardan olumlu tepkiler aldı.

KOCAELİ’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN FENER ALAYINDA...

KOCAELİ’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN FENER ALAYINDA YÜZLERCE KİŞİ, TÜRK BAYRAKLARI VE MEŞALELERLE YÜRÜDÜ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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