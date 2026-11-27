Sanatçılar İzmit’in katmanlarını sahneye taşıdı

Kocaeli Arkeoloji Müzesi’nde açılan ve Art Nicomedia Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen "Gez Çiz Yaz İzmit" sergisi, kentin tarihini çağdaş sanat diliyle yeniden okuyor. 25 Kasım tarihinde kapılarını açan sergide, derneğin seçkisindeki 18 sanatçı tarafından, 13 farklı disiplin kullanılarak üretilen 21 eser yer alıyor.

Sergi, "İzmit’te Bir Mekan, İki İz Bırakan" temasıyla kentin mimari ve toplumsal hafızasını iki ayrı iz üzerinden yorumluyor: mekan ve bu mekânda iz bırakan kişiler. Çalışmalarda karikatür, illüstrasyon, dijital manipülasyon, minimal öykü, mizah yazısı ve şiir gibi çeşitli türler bir araya geliyor ve İzmit’in farklı dönemleri sanatın farklı dillerinde gösteriliyor.

Sergide öne çıkan kompozisyonlar:

Projede dikkat çeken işler arasında Canfeda Hatun Çeşmesi önünde bu çeşmeyi yaptıran Canfeda Hatun ile Kraliçe Elizabeth'in birlikte resmedildiği çalışma ile Yeni Cuma’da Mehmet Ali Kâğıtçı ile Mimar Sinan'ın kompozisyonu yer alıyor. Sanatçıların seçtiği tarihi ve evrensel figürlerin buluşması, kent hafızasının evrensel referanslarla yeniden okunmasını sağlıyor.

Art Nicomedia Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Akın Ülkü Sevinç, projenin 2019 yılından bu yana sürdüğünü ve her yıl farklı bir tema ile İzmit’in tarihinin görünürlüğünü artırmayı amaçladıklarını belirtiyor. Sevinç, eserlerin önce yurt içinde, daha sonra yurt dışında da sergilenerek projenin coğrafi kapsamının genişletilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

İzmit’in tarihi mirası sanatla buluşuyor:

İzmit’in tarihi, antik Nikomedia’dan Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine kadar çok katmanlı bir geçmiş barındırıyor. Antik kent Nikomedia, Roma İmparatoru Diokletianus döneminde 3. yüzyılın sonlarında imparatorluğun doğudaki başkentlerinden biri oldu; kentin başkentlik rolü 330'da değişti. Çukurbağ Mahallesi'ndeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan sütun başları, mermer parçalar ve kabartmalar Nikomedia dönemine ışık tutuyor.

Osmanlı dönemine ait önemli yapı örnekleri arasında Orhan Cami, Pertev Paşa Külliyesi (Mimar Sinan tarafından 1579'da inşa edildi) ve Canfeda Kethüda Hatun Çeşmesi bulunuyor. Kentin simgelerinden İzmit Saat Kulesi ise 1901'de Sultan II. Abdülhamid’in tahta çıkışının 25’inci yılı anısına yaptırıldı.

Cumhuriyet dönemi İzmit’i, 16 Ocak 1923'te Mustafa Kemal Atatürk’ün Kasr-ı Hümayun’da düzenlenen toplantısına ev sahipliği yapması ve sanayileşme süreçleriyle de ön plana çıkıyor. 1936'da açılan SEKA Kâğıt Fabrikası, dönemin sanayi hamlesinde kilometre taşı olurken, günümüzde SEKA Kâğıt Müzesi olarak geçmişin sanayi mirasını yaşatıyor.

Sergi, kent belleğini oluşturan mimari ve kişisel izleri çağdaş sanatla yan yana getirerek İzmit’in tarihinin katmanlarını görünür kılmayı hedefliyor. Ziyaretçiler, yerel mimari, arkeolojik izler ve tarihsel şahsiyetlerin beklenmedik birliktelikleri aracılığıyla kentin geçmişini yeniden keşfetme fırsatı buluyor.

Farklı çağların ünlü isimleri İzmit'in tarihi mekanlarında buluştu