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İzmit’in yaya güzergahlarında güvenlik odaklı yenileme çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit Hürriyet Caddesi ve Sekapark'taki bozulan kaldırımları ve parke taşlarını yenileyerek yaya güvenliğini artırıyor.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Selin Yıldız

İzmit’in yaya güzergahlarında güvenlik odaklı yenileme çalışması

İzmit’te kaldırımlar ve yürüyüş yolları yenileniyor:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen onarım çalışmaları, kent merkezindeki yaya trafiğini hem daha güvenli hem de daha estetik hale getirmeyi hedefliyor. Çalışmaların odağında, günlük yaşamda yoğun kullanılan İzmit Hürriyet Caddesi ile Sekaparktaki yürüyüş yolları yer alıyor.

çalışmanın kapsamı:

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, zamanla çöken, yerinden oynayan veya hasar gören parke taşları ile kaldırımları tespit ederek müdahale ediyor. Kırılan taşlar sökülüp yerine sağlam yenileri yerleştirilirken, yürüyüşleri zorlaştıran kot farklılıkları ve zemin bozulmaları da gideriliyor. Çalışma kapsamında çevredeki bordürlerin bakımı da yapılarak yüzey bütünlüğü sağlanıyor.

hedef: olası kazaların önüne geçmek:

Gün içinde binlerce kişi tarafından kullanılan güzergahlarda gerçekleştirilen onarımlar, takılma veya düşme riski doğuran bozulmaların ortadan kaldırılmasına odaklanıyor. Yetkililer, düzenli bakımın yaya konforu ve güvenliği için önemine dikkat çekiyor; uygulanan düzenlemelerle hem günlük erişim kolaylaşacak hem de görünüm iyileştirilecek.

Vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımı için sürdürülen bu çalışmalar, kent merkezindeki yaya ağırlıklı alanlarda standartların korunmasına katkı sağlıyor ve kentin kullanım kalitesini artırmayı amaçlıyor.

KOCAELİ&#039;DE HER GÜN BİNLERCE KİŞİNİN KULLANDIĞI İZMİT HÜRRİYET CADDESİ VE SEKAPARK&#039;TAKİ YÜRÜYÜŞ...

KOCAELİ'DE HER GÜN BİNLERCE KİŞİNİN KULLANDIĞI İZMİT HÜRRİYET CADDESİ VE SEKAPARK'TAKİ YÜRÜYÜŞ YOLLARI, YAYALARIN DÜŞME TEHLİKESİNE KARŞI ONARILARAK DAHA GÜVENLİ VE ESTETİK BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTURULUYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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