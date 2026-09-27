İzmit'te samimi törenlere ücretsiz ev sahipliği yapan mekan

Gönül Bahçem davet evi hizmetleri

İzmit'te Anne Şehir Sosyal Yaşam Merkezi içinde hizmet veren Gönül Bahçem Davet Evi, daha çok samimi ve butik cemiyetler için tasarlandı. Mekân, kız isteme merasimlerinden sünnet, bebek mevlidi, diş buğdayı ve cenaze sonrası anma programlarına kadar farklı küçük organizasyonlara ücretsiz ev sahipliği yapıyor.

mekanın kullanım alanları:

Salon, büyük organizasyonlardan ziyade aile toplantıları ve yakın çevreye yönelik törenlere uygun düzenleniyor. Son olarak burada bir bebeğin mevlid programı gerçekleştirildi; aile ve yakınları mekândan duydukları memnuniyeti dile getirerek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ekiplere teşekkür etti.

Davet süresince sunulan çay ve su ikramları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor, salon içindeki servis masaları sunuma uygun şekilde hazırlanıyor. Yiyecek ikramlarını aileler kendileri getiriyor; dileyenler yerel üretimi ve kadın istihdamını desteklemek amacıyla kadın kooperatiflerine yönlendirilebiliyor.

başvuru ve organizasyon detayları:

Organizasyon sahipleri kendilerine ayrılan saatten bir saat önce salona giriş yaparak hazırlıklarını tamamlayabiliyor. Davet evinin etkinlik takvimi aylık olarak yenileniyor; bir sonraki aya ait uygun günler ve başvuru bağlantısı, her ayın son 15 günü içinde 'Anne Şehir' projesinin Instagram hesabı üzerinden vatandaşlara duyuruluyor.

İzmit'te özel günlerde mekan arayanlara ücretsiz ve nezih bir alternatif sunan Gönül Bahçem, küçük ölçekli törenlerde belediye desteğiyle pratik bir çözüm sağlıyor.

KOCAELİ'DE "ANNE ŞEHİR" PROJESİ KAPSAMINDA HİZMET VEREN "GÖNÜL BAHÇEM DAVET EVİ", KIZ İSTEME MERASİMLERİNDEN BEBEK MEVLİTLERİNE KADAR VATANDAŞLARIN BUTİK CEMİYETLERİNE ÜCRETSİZ EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR.