İzmit'te SEKA tünelinde kontrolden çıkan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

kazanın meydana gelişi:

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, gece saatlerinde D-100 kara yolu SEKA Tüneli içinde motosiklet kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü Okan K., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri olay yerine ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Okan K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Olayda kazanın kesin nedenine ilişkin tespitler ve trafik koşullarına yönelik değerlendirme çalışmaları devam ediyor.

KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİNDE TÜNEL İÇİNDE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK KAZA YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ.