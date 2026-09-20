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İzmit'te tünelde kontrolden çıkan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

D-100 Karayolu SEKA Tüneli'nde gece meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Okan K. olay yerinde yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İzmit'te tünelde kontrolden çıkan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

kaza ayrıntıları:

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, D-100 Karayolu SEKA Tüneli içinde gece saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Okan K. hayatını kaybetti.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre motosikletiyle seyir halinde olan Okan K., tünel içinde henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Olay, tünel içindeki trafik akışı sırasında gerçekleşti.

müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Okan K.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

İzmit&#039;te motosiklet kazası: 1 ölü

İzmit'te motosiklet kazası: 1 ölü

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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