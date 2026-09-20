İzmit'te tünelde kontrolden çıkan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

kaza ayrıntıları:

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, D-100 Karayolu SEKA Tüneli içinde gece saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Okan K. hayatını kaybetti.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre motosikletiyle seyir halinde olan Okan K., tünel içinde henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Olay, tünel içindeki trafik akışı sırasında gerçekleşti.

müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Okan K.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

İzmit'te motosiklet kazası: 1 ölü