Dolar 48,6518 +0,02%
Euro 56,1500 +0,11%
Bist 13.892,30 -2,41%
Altın Gram 6.767,63 -0,14%
EUR/USD 1,1539 -0,02%
Brent Petrol 108,23 -0,48%
--°

İznik Gölü'nde yaşamını yitiren matematik öğretmeni memleketinde uğurlandı

İznik Gölü'nde cansız bedeni bulunan 43 yaşındaki matematik öğretmeni İlhan Algınkaplan, Kılıç köyünde düzenlenen törenle toprağa verildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 18:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

İznik Gölü'nde yaşamını yitiren matematik öğretmeni memleketinde uğurlandı

Vefat ve törenin özeti:

İznik Gölü'nde cansız bedeni bulunan 43 yaşındaki matematik öğretmeni İlhan Algınkaplan, memleketi Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Kılıç köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. Öğretmenin naaşı köy camisindeki tören sonrası köy mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

Arama ve bulunma süreci:

Yalova Abdülhamithan Ortaokulu'nda görev yapan Algınkaplan'dan yaklaşık 12 saat haber alınamaması üzerine, Orhangazi ilçesindeki İznik Gölü'nde arama çalışması başlatıldı. Arama ekiplerinin çalışması sonucu, deniz polisi tarafından sahilden yaklaşık 50 metre açıkta cansız bedeni bulundu ve cenaze Orhangazi Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Cenaze töreni ve katılım:

Kılıç köyü camisinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Algınkaplan'ın ailesi ile yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin tamamlanmasının ardından cenaze köy mezarlığında toprağa verildi ve katılımcılar taziyelerini iletti.

Olayla ilgili olarak resmi makamların ve ilgili birimlerin yaptığı işlemler ile naaşın morga kaldırılması haberde yer alan bilgiler arasındadır.

İZNİK GÖLÜ’NDE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILAN, YALOVA’DA GÖREV YAPAN 43 YAŞINDAKİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ...

İZNİK GÖLÜ’NDE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILAN, YALOVA’DA GÖREV YAPAN 43 YAŞINDAKİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ İLHAN ALGINKAPLAN, MEMLEKETİ YALOVA’NIN ÇİFTLİKKÖY İLÇESİNE BAĞLI KILIÇ KÖYÜNDE DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip park halindeki direği devirdi
images

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı
images

Adıyaman'da tek başına yaşayan Mustafa Çınar (62) evinde kalp krizine yenik düşt...
images

Esenyurt'ta kontrolden çıkan araç yayalara daldı: bir ölü, bir ağır yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip park halindeki direği devirdi

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Adıyaman'da tek başına yaşayan Mustafa Çınar (62) evinde kalp krizine yenik düştü

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi