İznik sahilinde kıyafetleri bulunan öğretmenden 12 saattir haber yok

İznik Gölü çevresinde yürütülen aramalarda sonuç bekleniyor

Yalova Abdülhamithan Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapan 43 yaşındaki İlhan Algınkaplan'dan yaklaşık 12 saattir haber alınamıyor. Öğretmenin babasına ait otomobil, İznik Gölü kıyısında bulunurken; cep telefonu ve kıyafetleri göl sahilinde tespit edildi.

Olayın tespiti ve bildirimi:

Algınkaplan, ilk dersin ardından okuldan çıktı. Saat 11.00 sıralarında annesini arayarak gezeceğini söyleyen öğretmenden daha sonra iletişim sağlanamadı. Yapılan incelemede öğretmenin babasına ait 77 DH 455 plakalı otomobilin göl kenarında olduğu, cep telefonu ile kıyafetlerin de sahilde bulunduğu bildirildi. Bu bulguların ardından durum jandarma ekiplerine ve ilgili kurumlara iletildi.

Arama kurtarma çalışmaları nasıl ilerliyor:

İhbar sonrası bölgeye sevk edilen Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri göl sahili ve çevresinde arama başlattı. Ekipler, hem kıyı hattında hem de göl içinde çalışmalarını sürdürürken, termal dron ile havadan tarama da yapılıyor.

Algınkaplan'ın babası yaptığı açıklamada oğlunun sabah evden çıktığını, eve gidildiğinde de bulunamadıklarını ifade etti: 'Annesi kahvaltı yapacak mısın diye soruyor. "Hayır anne, ben yaptım" dedi. Daha sonra haber alamıyoruz. Yedek anahtarı vardı; evinde de yoktu. Oğlum polis, o da araştırmalar yaptı. Gölün tarafında olduğu söylendi. Ama hala kendisine ulaşamadık.'

Arama çalışmaları yaklaşık 12 saattir devam ediyor. Ekipler, hem su içi aramaları hem çevre taramasını yoğunlaştırmış durumda; yetkililer bulunduğu takdirde aileye ve kamuoyuna bilgi verileceğini açıkladı.

İZNİK GÖLÜ’NDE KAYIP ÖĞRETMEN ALARMI: 12 SAATTİR HABER ALINAMIYOR