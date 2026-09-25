İznik'in binlerce yıllık mirası kitapla halka açıldı

İznik'in tarihî mirası belgeleniyor

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Kalkınma Ajansları Kültür Yayınları serisi kapsamında yayımlanan Türk Dönemi Öncesi İznik kitabının tanıtımı gerçekleştirildi. Eseri kaleme alan Prof. Dr. Mustafa Şahin, antik Nikaia'dan başlayıp Türk Dönemi'ne kadar uzanan geniş zaman dilimini mercek altına alıyor.

Çalışma, İznik'in jeopolitik öneminden kentin kültürel ve dinî yapısına; ekonomik yaşantısından arkeolojik mirasına kadar farklı boyutlarıyla kentin geçmişini okuyucuya aktarıyor. Eser, saha çalışmaları ve tarihî kaynakların sentezine dayanan anlatımıyla yerel tarih araştırmaları için kapsamlı bir başvuru niteliği taşıyor.

kitabın erişimi ve kapsamı:

Kitap basılı olarak dağıtılırken, dijital kopyası da ücretsiz erişime sunuldu. Eserin elektronik versiyonuna BEBKA'nın internet sitesinde yer alan Doküman Merkezi altındaki Kültür Yayınları bölümünden ulaşmak ve indirmek mümkün.

Metin, İznik'in farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan yapısını, kent silueti ve yerleşim gelişimini, arkeolojik buluntuları ve tarihî süreçleri bütüncül bir perspektifle ele alıyor. Bu yönüyle hem akademik çevrelere hem de yerel ve genel okuyucuya hitap ediyor.

yetkililerin değerlendirmeleri:

İznik Kaymakamı Arif Karaman, kentin köklü geçmişinin farklı medeniyetlerin izlerini taşıdığını vurguladı ve tarihî ile kültürel mirasın korunmasının, gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti. Karaman, eserin İznik tarihinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

İznik Belediye Başkan V. Zeliha Peşte ise kent kimliğinin oluşmasında tarihî ve kültürel değerlerin rolüne dikkat çekerek, tanıtım çalışmalarının İznik'in bilinirliğine katkı sunduğunu ifade etti.

BEBKA Genel Sekreter V. Sabri Bayram kültürel mirasın kentlerin geçmişini yansıtmakla kalmayıp bugünkü kimliğini ve geleceğini de şekillendirdiğini belirtti. Bayram, "Tarihî ve kültürel birikimin korunması ve değerlendirilmesi; kentlerin özgün kimliklerini güçlendirirken turizm, yerel ekonomi ve bölgesel çekicilik açısından da yeni imkânlar oluşturuyor" sözleriyle kültürün sürdürülebilir kalkınma içindeki yerini vurguladı.

Prof. Dr. Mustafa Şahin tanıtımda, uzun yıllardır yürüttüğü İznik çalışmaları bağlamında kitabın ortaya çıkmasından duyduğu memnuniyeti paylaştı ve eserin, İznik'in UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girme amaçlı tanıtım çalışmalarına katkı sunacağını ifade etti.

Tanıtım toplantısına İznik Kaymakamı Arif Karaman, İznik Belediye Başkan V. Zeliha Peşte, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, BEBKA Genel Sekreter V. Sabri Bayram, kitap yazarı Prof. Dr. Mustafa Şahin, akademisyenler, kurum ve kuruluş temsilcileri ile basın mensupları katıldı. Etkinlik, İznik'in tarihî ve kültürel mirasının korunması ve tanıtılmasına yönelik ortak iradenin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA) TARAFINDAN KALKINMA AJANSLARI KÜLTÜR YAYINLARI KAPSAMINDA YAYIMLANAN "TÜRK DÖNEMİ ÖNCESİ İZNİK" KİTABININ TANITIM TOPLANTISI, 24 EYLÜL 2026 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 10.30’DA İZNİK’TEKİ SÜLEYMANPAŞA MEDRESESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. PROF. DR. MUSTAFA ŞAHİN TARAFINDAN KALEME ALINAN ESER, İZNİK’İN ANTİK NİKAİA’DAN TÜRK DÖNEMİ’NE UZANAN ZENGİN TARİHİNİ VE ARKEOLOJİK MİRASINI KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE ELE ALIYOR.